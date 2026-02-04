Marian Huja sosește azi în România: "Mai sunt mici detalii de pus la punct"

Marian Huja sosește azi în România: "Mai sunt mici detalii de pus la punct" Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marian Huja (26 de ani) este aproape să revină în fotbalul românesc, după doar șase luni petrecute în Polonia, la Pogon Szczecin.

marian huja Pogon Szczecin CFR Cluj
Marin Huja, așteptat azi în România

După ce inițial s-a vehiculat în presa poloneză varianta FCSB, se pare că CFR Cluj este marea favorită pentru a obține semnătura lui Marian Huja. 

Huja este așteptat să sosească miercuri în România pentru ultimele negocieri cu CFR Cluj. "Mai sunt mici detalii de pus la punct", scrie Meczyki, care citează goal.pl.

Pentru Huja ar fi o revenire în fotbalul românesc după doar jumătate de an. Petrolul l-a vândut în vară la Pogon Szczecin, pentru 300.000 de euro, însă stoperul cu dublă cetățenie, română și portugheză, nu a reușit să aibă constanța dorită în Ekstraklasa.

Marian Huja, trecut pe bancă la Pogon Szczecin după schimbarea antrenorului

Sport.ro a aflat că Marian Huja a decis să revină în România pentru a prinde cât mai multe minute, pentru a putea juca, să nu piardă ritmul, după ce a fost trecut pe bancă de noul antrenor, Thomas Thomasberg, la Pogon Szczecin. Simțea că nu mai poate juca la fel de mult ca până acum, ci doar în câteva meciuri până la finalul sezonului. Nemulțumit, el a anunțat că nu vrea să fie doar varianta care poate intra de pe bancă, mai ales că în mandatul antrenorului trecut a evoluat constant.

Echipa din Polonia nu are ce face și se conformează, decizând să îl cedeze, iată, pe Marian Huja chiar definitiv, fie că este vorba de o cedare pe perioadă determinată de timp în primă fază, până în vara anului 2026, iar apoi să fie activată o clauză de transfer definitiv.

Huja, 5 sezoane la Petrolul

Marian Huja s-a născut în Portugalia din părinți români. Și-a făcut junioratul la Belenenses și Watford, a mai jucat în Danemarca la HB Koge, iar în 2020 a sosit la Petrolul. Fundașul central a petrecut cinci sezoane la formația ploieșteană, a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din lot, iar după 127 de partide în tricoul "lupilor" a fost vândut vara trecută la Pogon Szczecin, pentru 300.000 de euro.

În acest sezon, Huja a strâns 16 meciuri și a marcat două goluri. Stoperul a fost rezervă neutilizată la trei dintre ultimele cinci jocuri ale lui Pogon.

