Daniel Pancu, antrenorul formației CFR Cluj, a furnizat ultimele detalii despre transferurile din tabăra „feroviarilor”.

Daniel Pancu, ultimele detalii despre mutările de la CFR Cluj

Pancu a confirmat că patru fotbaliști au oferte la nivel verbal, doar două dintre acestea fiind trimise în scris către club.

De asemenea, tehnicianul a explicat că, dacă vreun jucător va pleca din Gruia, timpul nu îi va permite să îi găsească înlocuitor decât din postura de fotbalist liber de contract.

„E important acum să nu mai plece nimeni. Din păcate, pentru mine, clubul e pe primul loc. Nu știu de unde are Korenica oferte. Interes este pentru patru jucători. Oferte scrise sunt doar pentru doi.

Pancu: „Patru jucători au oferte”

Dacă pleacă cineva din atac e mai complicat. Patru jucători au oferte. Clubul va lua o decizie, ei decid situația financiară. Nu mai am timp să mai aduc pe cineva dacă pleacă Korenica. O să fie doar jucători liberi de contract după”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a transmis recent că echipa sa a primit oferte pentru fundașii Matei Ilie și Sheriff Sinyan, și extremele Meriton Korenica și Andrei Cordea.