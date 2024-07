Deși Rapid a avut un start mai bun de joc, Albin Berisha a marcat unicul gol al partidei în minutul 31, iar giuleștenii nu au mai reușit să restabilească egalitatea, mai ales că pe final de meci au rămas în zece jucători, după eliminarea lui Gojkovic.

Cristi Săpunaru a fost înjurat la unison de fanii Petrolului! Cum a reacționat căpitanul lui Rapid

Cristi Săpunaru a început meciul pe banca de rezerve, însă Neil Lennon l-a trimis în teren în minutul 67, în locul lui Filip Blazek.

La pauza meciului, Cristi Săpunaru a pătruns pe teren, i-a adunat în cerc pe jucătorii Rapidului și le-a ținut un discurs motivațional. Acela a fost momentul în care căpitanul Rapidului a stârnit primele reacții în rândul suporterilor ploieșteni. Fanii au început să îl înjure la unison pe experimentatul fundaș central.

După ce Gojkovic l-a accidentat pe Jyry, Cristi Săpunaru s-a apropiat de tribuna a doua a stadionului Ilie Oană, iar fanii Petrolului au început să îi adreseze din nou injurii fotbalistului. Săpunaru s-a întors cu fața către public și a sărutat de mai multe ori emblema Rapidului, lucru ce i-a stârnit și mai tare pe fanii prahoveni, care au început să arunce cu obiecte pe teren.

La finalul meciului, Cristi Săpunaru a fost primul care s-a îndreptat către fanii Rapidului, care i-au certat pe elevii lui Neil Lennon pentru prestația de pe Ilie Oană.

Ce a spus Cristi Săpunaru la finalul meciului

”Nu cred că meritam să pierdem, am avut ocazii imense. O singură ocazie, am luat un gol și am pierdut. O primă repriză bună, a doua a fost dezastruoasă.

Ce ne propunem e foarte puțin, este extrem de puțin. Este urât pentru noi, dar nu avem ce să facem.

(n.r. Ce le-ai spus la pauză?) Le-am spus că derby-urile se câștigă cu inima. Trebuie să schimbăm mentalitatea, nu câștigăm meciurile ratând.

După trei etape avem două puncte. Mi-e rușine să vorbesc de titlu când avem două puncte după trei etape. Trebuie să strângem rândurile și să facem ceva, așa nu se mai poate. Cu Sepsi o să fie un vulcan pe Giulești.

Dacă nu câștigăm acest meci, o să fie rău pentru toată lumea. Câtă răbdare să aibă? Promitem, dar trebuie să și facem. Nu știu dacă e un ultimatum. Au venit la un derby, au venit să ne susțină.

Au fost supărați. E normal, îi înțeleg. Singura chestie pe care putem să o facem este să ne cerem scuze și să spălăm această rușine”, a spus Săpunaru, după meci.