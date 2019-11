ATAC DUR la Gigi Becali! "Nu este omul religios in care posteaza. Acea imagine e una falsa." Patronul FCSB-ului este luat la tinta inaintea meciului cu Botosani

Valeriu Iftime a luat foc in momentul in care Gigi Becali i-a interzis sa il foloseasca pe Roman in partida Botosani - FCSB.

Mihai Roman s-a intors la Botosani dupa un sezon petrecut la FCSB. Totusi, echipa ros-albastra a impus o clauza in momentul transferului lui Roman la Botosani.

In cazul in care acesta ar intra pe teren in meciul direct dintre cele doua echipe, moldovenii ar trebui sa plateasca 100.000 de euro echipei lui Becali.

Patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime a izbucnit si l-a atacat dur pe Gigi Becali:

"Din acest moment eu unul voi schimba foaia cu Gigi Becali, atunci cand o sa mai vina vorba sa faca transferuri de la noi. Gigi Becali mi-a demonstrat ca nu este omul religios in care tot posteaza, atunci cand sunt camerele tv asupra lui. Acea imagine este una falsa, total falsa. Dar pana la urma lasati ca este bine sa vada lumea cine este marele om religios!

Gigi Becali a uitat cum se ruga de mine sa accept transferul lui Roman la FCSB, atunci cand ii ardea buza prin cupele europene. Tot, Gigi Becali s-a rugat de mine sa il iau inapoi pe Roman la Botosani. Am acceptat si atunci, dar si acum. Iar tu ce faci cu mine? Ma tratezi ca pe ultimul partener slab de afaceri din lumea asta? Noroc ca ne-am trezit la timp si nu am cazut in capcana. Daca il bagam pe Roman riscam sa ajungem pe la comisii. Dar, daca eu vreau, atunci va asigur ca tot ajung cu Gigi Becali pe la comisii, iar eu voi castiga. Clauza aia este bagata abuziv, iar sa va spun spun sincer ca nici nu am crezut ca o vor baga in acte. Ei imi spusesera ceva, dar nu am crezut ca o vor face asa ceva intr-un final. Dar asa se intampla, atunci cand te increzi in unul si in altul", a spus Iftime pentru Prosport.

Valeriu Iftitme: "Roman era vreun Messi?"

"Roman este terminat de suparare, deoarece Gigi i-a luat dreptul la munca. Am incercat sa rezolvam amiabil problema. Roman era vreun Messi sa iti fie frica de el? De unde atata rautate? Gigi Becali nu se compara cu Mihai Rotaru de la Craiova. Omul ala mi l-a dat imprumut pe Roman II, asa cum il stiti voi, dar mi-a spus ca pot sa fac ce vreau cu el la meciul direct. Imi schimb, Gigi mi-a demonstrat ca este un om care m-a dezamagit total. Am incercat sa discut cu el la telefon si sa o rezolvam frumos. M-a refuzat categoric. A spus ca nu il intereseaza si nici nu vrea sa auda despre acest subiect", a mai spus patronul celor de la Botosani.