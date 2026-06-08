VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă: "Când aud antrenori care spun că au avut generație proastă, îmi vine să înnebunesc!"

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SPORT.RO
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Ionuț Chirilă, invitat la Poveștile Sport.ro.

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Ionut ChirilaantrenoriPoveștile sport.roRomaniaSuperliga
Din articol

Antrenorul Ionuț Chirilă a pregătit ultima dacă Academica Clinceni.

Ionuț Chirilă (60 de ani) a fost aproape de revenirea în antrenorat în aceste zile, la mai bine de patru ani după ce a pregătit-o pe Academica Clinceni, la vremea respectivă într-o situație disperată.

Antrenorul este liber de contract de câțiva ani, iar zilele trecute s-a adus în discuție posibilitatea să preia o echipă din Liga 2, pe CS Dinamo, dar doar dacă aceasta ar fi câștigat barajul cu CSC Șelimbăr și ar fi rămas în campionatul divizie secunde. Însă, CS Dinamo a pierdut contra sibienilor și a căzut în Liga 3!

Ionuț Chirilă, convins că poate demonstra în fotbalul românesc: ”Nu există generație proastă de jucători” 

Ionuț Chirilă are un CV important în fotbalul românesc, fiind la cârma unor echipe precum Electromagnetica București, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și Academica Clinceni.

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Ionuț Chirilă a afirmat că este încrezător că poate demonstra dacă va primi șansa pe care o așteaptă, de la o echipă la care ar avea posibilitatea să arate că nu degeaba a lansat jucători foarte buni, în special când era în cadrul clubului Dinamo.

”(N.r. – Exista o informație despre venirea ta la CS Dinamo) Este o discuție cu CS Dinamo... aș fi semnat cu CS Dinamo dacă se salva de la retrogradare. După 25 de profesie făcută la toate nivelurile de copii și juniori, Liga 2, tineret... rămân cu părerea de rău că nu mi s-a dat șansa, pe măsura competențelor mele, să antrenez unul din granzii României, așa cum trebuia să antrenez Dinamo din 1996, când aveam câțiva jucători titulari în echipă, Tararache, Petre, Hîldan, Lică, Dinu Cezar, Voicu, Câmpeanu, Popistașu. (...)

Când nu ți se dă o echipă, deși ai trei sferturi de echipă de tineret produsă de tine... . La Rapid nu ți se dă o echipă când Raț, Mărgăritescu, Bratu, Daniel Niculae, Maftei au făcut una dintre cele mai puternic echipe din istoria Rapidului, câștigând titlul la tineret.

Am hârtie de la Copos, am făcut investiție de 50.000 de euro și s-au luat 12 milioane de euro. Nu mi s-a dat nici Rapid... .

Poveștile legate de blocajul meu în fotbalul românesc se știu, e păcat că fotbalul românesc nu îi permite unui om care produce bani, demonstrat la toate nivelurile.

Unui om care a demonstrat că nu există generație proastă. Când aud antrenori care spun că au avut generație proastă, îmi vine să înnebunesc! Eu am avut generații și la Rapid, și la Dinamo, și la națională, și la Chiajna.

E o artă să faci fotbaliștii să joace, o pot face doar antrenorii care au trecut prin anumite etape”, a spus Ionuț Chirilă în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro. 

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VIDEO EXCLUSIV Emisiunea integrală cu Ionuț Chirilă - Poveștile Sport.ro

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