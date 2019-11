EXCLUSIV | "Nu exista asa ceva!" Gigi Becali, sanse minime sa mai bata palma cu Talpan! Razboiul dintre cele doua parti departe de a se incheia! Anuntul momentului

Un vechi sustinator al clubului patronat de FCSB a vorbit despre razboiul cu Armata.

Impacarea dintre clubul patronat de FCSB si Clubul Sportiv al Armatei, este tot mai departe de a se realiza. Scandalul a inceput de aproape 4 ani si e departe de a se termina. Ilie Nastase a vorbit in direct la PRO X despre impacarea dintre cele doua parti si este de parere ca nu se va cadea la vreun consens intre cele doua parti vreodata.

"Nu cred ca mai exisita o impacare intre Gigi Becali si echipa Armatei. Nu poate nimeni sa modereze niste discutii, nici eu, nici altcineva. Eu stiam pe cineva, care imi era prieten, doar el putea sa mai modereze niste discutii", a spus Ilie Nastase in direct la PRO X

Ieri a fost numit in functia de comandant al CSA Steaua, Cristian Cirlan, care are o relatie foarte buna cu Talpan si il va sustine pe acesta la concursul care se va organiza in primavara pentru postul de comandant la care va participa si Talpan. Cirlan este numit comandant interimar la CSA Steaua, astfel ca la concursul din primavara, Talpan are sanse foarte mari de prelua functia, ceea ce reprezinta inca un impediment in calea impacarii dintre cele doua parti.