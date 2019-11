Becali le-a blocat jucatorul! Trebuie sa plateasca 100.000 de euro daca il folosesc cu FCSB: "Este o clauza abuziva!"

O echipa din Liga 1 nu isi poate folosi un jucator din cauza unei clauze impuse de Gigi Becali.

Mihai Roman s-a intors la Botosani dupa un sezon petrecut la FCSB. Totusi, echipa ros-albastra a impus o clauza in momentul transferului lui Roman la Botosani.

In cazul in care acesta ar intra pe teren in meciul direct dintre cele doua echipe, moldovenii ar trebui sa plateasca 100.000 de euro echipei lui Becali.

Valeriu Iftime, patronul celor de la Botosani, a spus ca nu va mai vinde nimic celor de la FCSB, suparat din cauza faptului ca Becali nu a vrut sa renunte la clauza respectiva.

"Cei de la FCSB au pus o conditie cand l-am transferat. Daca joaca cu FCSB, platesc o mare penalitate. L-am sunat pe domnul Becali si i-am cerut un favor, sa joace Roman in meciul de sambata. Nu a fost de acord. Chiar m-am suparat. Mi-a spus: 'Nu. Contractul e contract". Ma pune sa platesc 100.000 de euro daca vreau sa joace Mihai Roman. Este o clauza abuziva, dar noi am semnat contractul. Nu am crezut nicio secunda ca va refuza. Eu am fost foarte deschis cu ei, dar o sa fiu de acum mult mai atent cand transferam un jucator la FCSB, daca vom mai transfera", a spus Iftime, potrivit ProSport.