"Poate nu mai avea ascensiunea asta. A fost exact momentul potrivit." Dezvaluiri despre noua senzatie din Liga 1 care concureaza cu "perlele" lui Becali

Selectionerul Romaniei U21 a vorbit in direct la PRO X despre sansele echipei nationale la calificare si forma buna a lui Valentin Mihaila.

Mirel Radoi a fost criticat pentru selectia facuta in prima partida din campania de calificari pentru EURO 2021 U21. Unul dintre motivele pentru care a fost criticat Radoi a fost neconvocarea lui Valentin Mihaila. Tehnicianul isi asuma greselile pentru selectia facuta, insa este de parere ca neconvocarea lui Mihaila a avut un impact pozitiv in evolutia jucatorului:

"Nu vreau sa gasesc un alibi, dar este o grupa mult mai echilibrata decat campania trecuta. Acolo a fost din punctul meu de vedere doar Romania si Portugalia. Acum sunt patru echipe care se lupta pentru primele doua pozitii. Danemarca este cel mai greu adversar. Este echipa care ne-a pus probleme mari. Este clar ca jocul din repriza a doua si ceea ce s-a intamplat in ultimele 20 25 min cand am controlat jocul, ne-au aratat foarte clar greselile pe care le-am facut, poate si de selectie. Acum e foarte normal sa iti asumi. Avem puterea de a recunoaste cine greseste, cum greseste si unde greseste. Nu as vrea sa dau vina pe jucatori, vinovati am fost noi, staff-ul.

Daca stam acum sa ne gandim poate nu mai avea ascensiunea asta Mihaila. Poate a fost exact momentul potrivit de care avea nevoie Mihaila. In 30 de minute cu Ucraina a dat pasa de gol, in 70 minute cu Irlanda a reusit sa marcheze si sa aiba alte ocazii bune. Dupa aceea a continuat drumul bun la echipa de club si a marcat alte goluri. Eu cred ca a fost drumul bun pentru el si nu imi reprosez ca anu l-am chemat mai devreme chiar daca este un jucator nascut in anul 2000", a spus Mirel Radoi la Ora Exacta in Sport.