"Acum e altul controlul!" Dezvaluiri din interior: ce facea Becali atunci cand Radoi era la FCSB

Mirel Radoi a rememorat perioadele petrecute la echipa lui Gigi Becali.

Mirel Radoi a vorbit la Ora Exacta in Sport, la PRO X, despre vremea in care era antrenor la FCSB.

Intrebat daca Gigi Becali ii dicta schimbarile pe care sa le faca in timpul meciurilor, actualul selectioner de la nationala U21, a marturisit ca nu i s-a intamplat asta.

Mai mult, Radoi si-a amintit si de perioada in care Cosmin Olaroiu statea pe banca FCSB si el era jucator la echipa lui Becali, patronul nu putea sa aiba acelasi control pe care il are in momentul de fata asupra a ceea ce se intampla la echipa.

"Nu s-a bagat niciodata peste mine cand eram la Steaua, chiar daca vorbeam poate si doua ore adunat pe zi la telefon. Fara suparare fata de ceilalti antrenori, dar cred ca a avut un respect mai mare fata de mine pentru ca era nasul meu. Nu a incercat sa duca la extrem ceea ce vad in media.

Se vorbeste ca trebuie sa fii abil cand vorbesti cu Gigi Becali, ca trebuie sa-l minti. Orice ar fi, va afla adevararul. Eu nu am incercat sa fiu abil, sa il mint. Eu i-am spus orice parere am avut. Nu am fost nevoit niciodata sa-l mint.

Cand era Olaroiu si jucam eu, nu era asa mare controlul, nu avea contact cu multe persoane din club. Daca zicea el 'Baga-l pe Radoi!', si Oli zicea ca nu poate, ca m-a accidentat nu stiu cine, nu putea sa verifice. Acum e altul controlul", a spus Radoi la PRO X.