ULTIMA ORA | Pleaca Man in iarna? Gigi Becali i-a gasit inlocuitor! A reluat negocierile pentru o noua "bijuterie"! Pe cine vrea sa aduca la FCSB

Gigi Becali a reluat negocierile pentru un jucator.

Gigi Becali se gandeste sa ii vanda pe Florinel Coman si Dennis Man. Dupa victoria de pe Arena Nationala cu Sepsi, scor 2-1, Gigi Becali a anuntat ca primul care va pleca de la echipa si de pe urma caruia vrea sa faca bani este Dennis Man. In conditiile astea, patronul celor de la FCSB a inceput sa tatoneze terenul pentru inlocuitorul lui Man

Conform Prosport, Becali a reluat negocierile pentru atacantul Adrian Petre, jucator care evolueaza pentru Esbjerg in Danemarca. Oficialii danezilor cer 3 milioane de euro in schimbul internationalului roman de tineret, insa Becali nu este dispus sa ofere atat. Banii pe care Becali vrea sa ii ofere se ridica la 1.500.000 de euro, jumatate din pretul cerut de Esbjerg.

Becali a mai vrut sa il pe Adrian Petre inca din vremea in care acesta evolua pentru UTA Arad, echipa care se bate la promovare in Liga a 2-a. In acel moment, sefii de la UTA cerut 600.000 de euro, dar Becali avea si varianta de rezerva. A hotarat sa incerce sa il aduca pe Adam Nemec, atacant care evolua pentru Dinamo la acea vreme. Patronul ros-albastrilor nu a reusit in cele din urma sa il transfere pe niciunul dintre cei doi.

Adrian Petre (21 de ani) s-a transferat la Esbjerg in 2017 de la UTA, in schimbul a 500.000 de euro si a mai evoluat in cariera pentru Atletico Arad si UTA U19. In acest moment, Adrian Petre este cotat la 1,50 milioane de euro pe transfermarkt.com