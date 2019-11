"Nu m-a indepartat Ceausescu si ma indeparteaza el?" Atac fara precedent la adresa lui Becali! Patronul de la FCSB, distrus in direct la TV: "Pe baiatul asta, Becali, nu ai cum sa il schimbi!"

Un vechi sustinator al celor de la FCSB l-a distrus pe Becali.

Narcis Raducan a plecat ieri de la FCSB, dupa ce a acordat cateva declaratii care l-au deranjat pe patronul ros-albastrilor, Gigi Becali. In urma acestei situatii, Ilie Nastase, un vechi suporter al clubului finantat de Becali, a vorbit in exclusivitate la PRO X, despre aceasta situatie si l-a criticat pe Becali pentru deciziile pe care le ia la club. Acesta este de parere ca patronul vicecampioanei Romaniei nu se va schimba niciodata si va continua sa procedeze la fel ca pana acum.

"Sunt niste rezultate. Daca castigi, totul e bine, incredere, ca in orice sport, increderea e totul. Domnul Raducanu cred ca se pricepe la fotbal. Pe mine Gigi Becali nu are cum sa ma indeparteze de la FCSB. Nu m-a indepartat Ceasescu si ma indeparteaza Becali? Baiatul asta Gigi, catedoata are sistemul asta, cand merge echipa se trezeste sa vorbeasca si sa faca rau echipei. Nimeni nu o sa il schimbe, nici macar Dumnezeu", a spus Ilie Nastase, la PRO X.

Ilie Nastase: "Mie nu imi place acest sistem cu play-off

Ilie Nastase a vorbit si despre sansele la titlu ale celor de la FCSB si critica sistemul cu play-off si play-out.

"Acolo cand se ajunge la play-off si e diferenta aia mica intre celelalte. Mie nu imi place sistemul asta. Nu stiu de l-am pus in practica in Romania. Ma gandesc ca ala care castiga campionatul cu 10-15 puncte inainte de play-off, ala trebuie sa castige campionatul. Sunt niste baiati care au muncit si nu poti sa le iei jumate din munca. Mi se pare injust sistemul asta. Poate joci bine totul anul si vine play-off-ul si poate joci slab acolo", a mai spus Ilie Nastase.