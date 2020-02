ATAC DUR la adresa lui Talpan: "Steaua adevarata este FCSB! Nu exista derby intre Dinamo si o echipa din Liga 4!"

Dumitru Dragomir a reactionat la adresa juristului CSA, Florin Talpan.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal l-a ironizat pe Florin Talpan, dupa ultimele declaratii facute, si sustine ca echipa lui Gigi Becali este adevarata Steaua. Mitica Dragomir a oferit un interviu la Pro Sport in care a vorbit despre situatia creata.

"Talpan nu este prost, dar el are un interes personal pe care il stiti toti. Dupa parerea mea, Gigi Becali a gresit ca acum vreo 10 – 12 ani nu si l-a tras de partea lui pe acest jurist.

Daca il avea inca de atunci de partea lui, acest Talpan nu se mai batea acum cu pumnii in piept, ca vezi Doamne el lupta pentru suporterii suporterii Stelei si pentru dreptate. Sa vedeti ce cuminte statea daca Gigi il avea in tabara lui.

Dar acum el iese si se ia de toata lumea. A ajuns sa se ia si de Ioan Andone, care a fost capitanul lui Dinamo. Dar cu ce a gresit Ando? A spus doar adevarul. Steaua adevarata este FCSB. Sa nu mai iasa Talpan sa ne spuna ca marele derby este Dinamo cu echipa aia a lui din Liga a patra ca ne facem de ras. Pai, voi ati mai vazut derby intre o echipa de Liga 1 si una de Liga a patra? Dar Talpan se mai trezeste si el vorbind ca sa-l mai bage si pe el presa in seama. E cam greu din Liga a patra sa fii bagat in seama. Eu stiu bine ce va spun, FCSB este Steaua", a declarat Mitica Dragomir la Pro Sport.