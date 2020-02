Talpan e istorie! Noul comandant de la CSA Steaua arunca BOMBA! Ce spune despre impacarea cu Gigi Becali si ce decizie importanta vrea sa ia: "O sa ma intalnesc cu ei!"

Noul comandant de la CSA Steaua a vorbit despre situatia de la CSA Steaua si despre o posibila impacare cu Gigi Becali.

Noul comandat de la CSA Steaua, Madalin Hincu, a vorbit despre situatia de la club si spune ca vrea sa aiba o intalnire cu suporterii echipei pentru a-i lamuri pe acestia care sunt de fapt planurile acestuia. Totodata, Madalin Hincu a vorbit si despre impacarea cu Gigi Becali si spune ca acest lucru nu este trecut in fisa postului sau.

"M-am gandit si m-am tot gandit timp de doi ani si pana la urma am acceptat sa las totul pentru a veni la Bucuresti. Am venit cu sufletul, dar si cu convingrea ca pot readuce clubul acolo unde a fost. Pentru Steaua locul 4 in competitiile internationale nu exista, reprezinta un esec. Vreau ca suporterii sa se simta mandri de clubul lor. Chiar am fost recent in sala de la Chiajna si nu pot accepta ca Steaua sa joace in alta parte decat in sala ei proprie. Trebuie rezolvata urgent aceasta problema. Va spun sigur, cu galeria Stelei alaturi, echipele noastre pot castiga orice meci de acasa. Am vazut reactia suporterilor la numirea mea, doar ca n-au fost informati corect.

Le-am propus chiar o intalnire pentru a lamuri problema, numai ca nenorocirea care ne-a lovit pe toti stelistii, prin disparitia mareului Barbulescu, ne oblga sa amanam discutia cu suporterii. Au acceptat sa vorbim si sa lamurim totul. Nu vreau sa vorbesc si sa pacalesc lumea. Nu de asta am lasat casa si familia din Predeal. Vreau fapte. Din 1983 inima imi bate pentru Steaua. Tema de la teza mea de doctorat a fost Implementarea managementului si performanta Stelei. Impacarea cu domnul Gigi Becali nu face parte din fisa mea de post. Am alte obiective pentru care am venit la Steaua", a declarat Madalin Hincu la Radio Sport 1.