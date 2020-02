Becali a rabufnit si l-a luat peste picior! Nu-l mai SUPORTA pe Talpan: "Vrei sa faci ceva? Vine Talpan si spune ca am furat-o pe Steaua, auzi..."

Patronul FCSB l-a ironizat pe juristul CSA Steaua.

Gigi Becali a vorbit dupa egalul cu Cliceni despre sansele FCSB la campionat, dar si despre situatia sa in relatia cu DNA si cu juristul CSA Steaua, Florin Talpan. Becali l-a ironizat dur pe Talpan, spunand ca acesta ii pune bete in roate de fiecare data si ca il acuza de lucruri false.

"Ba, nu desfiinteaza, ma, DNA-ul asta odata, sa se linisteasca si tara asta? Eu nu mai stiu nimic, in tara asta nu mai stiu nimic. Sunt bulversat! Vrei sa faci ceva? Vine Talpan: <<stai, domne, putin, ca uite, a furat-o pe Steaua. Domnule judecator! A furat Steaua! Uitati, ca a furat de la stat>>. Dar uitati-va la Dinamo care e in play-out, la Rapid, care e in faliment. Si eu am furat Steaua, auzi...", a spus Becali, la Pro X.

FCSB a remizat 0-0 cu Clinceni pe teren propriu si s-a departat de primul loc ocupat de CFR Cluj. Pentru ros-albastri urmeaza derby-ul cu Dinamo, de pe 16 februarie, iar in ultima etapa din sezonul regulat vor intalni pe Chindia Targoviste.