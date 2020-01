FA-BU-LOS! 'Somn usor, vise placute, puricii sa te sarute!' Becali a dezvaluit in direct ce mesaje ii trimitea lui Talpan

Fara sa dezvaluie despre ce texte e vorba, Talpan a spus ca are de gand sa-l duca din nou in fata instantei pe Becali pentru 'hartuire si amenintare'. Patronul FCSB a dezvaluit in direct despre ce fel de mesaje scria Talpan in comunicatul trimis presei.

"Ii dadeam mesaje, da. Dar erau glume! De exemplu: 'Somn usor, vise placute, puricii sa te sarute!' Am glumit, copil! Ce sa fac? Daca trebuie sa platesc, platesc! Dar nu am ce! I-am trimis mesaje, l-am mai sunat. Nu au fost amenintari, l-am alintat. Il luam cu 'nenea Talpan'... Sa-mi dea banii inapoi! Se plangea de justitie, de astea", a spus Becali la Digisport.