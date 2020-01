Gigi Becali il TERORIZEAZA pe Florin Talpan: "Risca sa ajunga la inchisoare!" Declaratiile reprezentantului CSA Steaua

Florin Talpan a reactionat la declaratiile lui Gigi Becali.

Patronul ros-albastrilor si juristul CSA Steaua se afla in conflict. Conform lui Florin Talpan, Gigi Becali ar fi incercat sa il intimideze pe acesta, cu apeluri telefonice si amenintari.

Patronul FCSB a vorbit astazi despre mesajele pe care i le-a trimis lui Florin Talpan, insa juristul a declarat la Digi ca se simte terorizat.

"Gigi Becali m-a apelat, mi-a trimis mesaje, mai ales seara. Mi-a creat neliniste, deranj, atat mie, cat si familiei mele. Cred ca sunt indeplinite conditiile infractiunilor de hartuire si de amenintare. Tinand cont de antecedentele sale, domnul Becali risca mult sa ajunga la inchisoare. Tineti minte cand spunea ca daca ar fi avut suporterii lui Dinamo, Talpan disparea pana acum?

Inclusiv in sala de judecata a facut asta. Ce inseamna lucrurile astea? Doamna judecator nu ar fi trebuit sa ii permita asemenea observatii fata de un ofiter imbracat in tinuta militara. Exista dovezi ca Gigi Becali mi-a trimis mesaje de amenintare. O sa le prezint la Parchet, fiti convinsi ca o sa le arat, ca exista, daca asa am spus.

Gigi Becali nu avea dreptul sa ma contacteze. Nu e amicul meu, suntem in litigiu. Mama e grav bolnava si e deranjata de diverse persoane. Eu sunt linistit, imi vad de treaba mea, vreau sa lupt pentru adevarurile in ceea ce priveste brand-ul Steaua. Sunt supus unei adevarate terori", a declarat Florin Talpan la digi.