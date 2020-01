I-au dat SHUT DOWN! Era sigur ca va ajunge comandant la CSA Steaua, dar conducera Armatei a luat o decizie ISTORICA! Ce lovitura sub centura a primit Talpan

Talpan nu a fost numit comandant al CSA Steaua.

Conducerea MApN a luat decizia de a-l numi in functia de comandant al CSA Steaua pe Madalin Hincu. Florin Talpan nu a fost nonminalizat pentru conducerea MApn, desi era foarte sigur ca va ajunge in aceasta functie.

Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, Marius Balu, a participat miercuri, 29 ianuarie, la ceremonia prin care colonelul Madalin-Sorin Hincu a fost numit la comanda Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, ceremonie care s-a desfasurat la sediul clubului.

In mesajul sau, secretarul de stat Marius Balu a apreciat experienta profesionala si manageriala a colonelului Madalin-Sorin Hincu la conducerea Centrului de Sporturi Montane Bucegi si i-a urat succes in noua functie incredintata. Totodata, si-a exprimat convingerea ca mandatul la conducerea acestui club reprezinta o provocare si, in acelasi timp, o mare responsabilitate, carora noul comandant le va face fata cu succes.

Referitor la prioritatile CSA Steaua Bucuresti din perioada urmatoare, printre care se afla finalizarea lucrarilor de renovare si reconstructie ale Complexului Sportiv Ghencea, dar si pregatirea loturilor sportive pentru reprezentarea Romaniei cu succes la Olimpiada de la Tokyo din aceasta vara, demnitarul a declarat ca "Steaua a dat Romaniei o constelatie stralucitoare de campioni olimpici, dar si mondiali, europeni si nationali. Ca urmare, avem in fata noastra un inceput de drum cu o insemnatate aparte, un drum plin de responsabilitati, presarat cu subiecte mereu actuale, cu prioritati pe care le voi reafirma cu fiecare ocazie.”

De asemenea, secretarul de stat Marius Balu i-a asigurat pe reprezentantii clubului de faptul ca, vor avea parte de intregul sprijin al conducerii Ministerului Apararii Nationale in promovarea si realizarea obiectivelor de pe agenda clubului, in domeniul de responsabilitate.