"FCSB trebuie sa joace in Ghencea! Asta e Steaua!" Anuntul care ar putea sa le dea dauna totala celor de la CSA: "Ce e stadionul lui Talpan?"

Un fost dinamovist spune ca FCSB este adevarata Steaua.

Fostul mare jucator al celor de la Dinamo si manager general in acest moment la FC Voluntari, a spus ca echipa lui Gigi Becali ar trebui sa joace in Ghencea in momentul in care stadionul va fi gata. In viziunea sa, FCSB este adevarata Steaua si ar trebui sa joace pe stadionul din Ghencea.

"Eu cred ca asta-i Steaua! E continuatoarea! Cealata? E prostie lupta aia de acolo! Sunt tare curios cine devine proprietar pe stadion. Cum sa fie Armata cand se face pe banii nostri? Cine conduce stadionul? Talpan? Cu ce bani e facut stadionul? Cu banii nostri, din taxele pe care le platim. Pai, cum sa hotarasca Talpan sau Ministrul Apararii? Acolo trebuie sa joace si FCSB, care eu cred ca asta-i Steaua! Nu e facut stadionul din banii Armatei, trebuie sa joace acolo! Merita Armata un asemenea stadion?

Cate trerenuri sunt libere in Bucuresti de ce nu s-a investit intr-un alt stadion? Uitati-va la Dinamo, care ramane fara stadion. Nu e corect!", a declarat Ioan Andone la Gsp.