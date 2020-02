Fost jucator si antrenor la Dinamo a dat VERDICTUL: "FCSB trebuie sa joace in Ghencea, asta-i Steaua!" Atac DUR la adresa Armatei si a lui Talpan

Fostul jucator al lui Dinamo a vorbit despre conflicul lui Gigi Becali cu CSA Steaua.

Ioan Andone a vorbit intr-un interviu acordat in Gazeta Sporturilor despre scandalul pe care patronul ros-albastrilor il are cu CSA Steaua. Fostul jucator al lui Dinamo a declarat ca echipa lui Gigi Becali ar trebui sa joace pe stadionul in constructie din Ghencea.



"Eu cred ca asta-i Steaua! E continuatoarea! Cealalta? E o prostie lupta aia de acolo! Sunt tare curios cine devine proprietar pe stadion. Cum sa fie Armata cand se face pe banii nostri? Cine conduce stadionul? Talpan? Cu ce bani e facut stadionul? Cu banii nostri, din taxele pe care le platim.

Pai, cum sa hotarasca Talpan sau Ministrul Apararii? Acolo trebuie sa joace si FCSB, care eu cred ca asta-i Steaua! Nu e facut stadionul din banii Armatei, trebuie sa joace acolo! Merita Armata un asemenea stadion?

Cate terenuri sunt libere in Bucuresti de ce nu s-a investit intr-un alt stadion? Uitati-va la Dinamo, care ramane fara stadion. Nu e corect!", a declarat Ioan Andone pentru Gazeta Sporturilor.