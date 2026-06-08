Adrian Ilie a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Extrema lui Al Gharafa a marcat în victoria cu galezii, scor 2-1, iar în ultima perioadă s-a vorbit tot mai des despre o posibilă revenire la FCSB.

Totuși, Adrian Ilie consideră că fotbalistul de 28 de ani ar trebui să continue în străinătate și a dezvăluit că, în trecut, a existat interes pentru acesta din Bundesliga.

Adrian Ilie: „Trebuie să joace afară”

Fostul internațional român nu crede că întoarcerea în SuperLigă ar fi cea mai bună soluție pentru Coman în acest moment.

„Nu îl văd. Trebuie să stea afară să joace. Poate să meargă împrumut. Eu îl sfătuiesc să joace în străinătate. Campionatul intern îl cunoaște deja. Nu sunt adeptul jucătorilor români care se întorc. Ar fi bine să meargă într-un campionat mai important.

Eu am vorbit mult cu el în acea perioadă și aveam din Germania o variantă pentru el. Nu am mai discutat de mult timp, dar este important să joace și să vină la echipa națională”, a declarat Adrian Ilie la Fanatik.

Patronul FCSB și-ar dori să îl readucă pe Florinel Coman la București, la doar doi ani după transferul acestuia în Qatar. În vara lui 2024, Al Gharafa a plătit 6 milioane de euro pentru serviciile brăileanului.