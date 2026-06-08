Adrian Ilie a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Adrian Ilie a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florinel Coman este din nou în centrul atenției după evoluțiile bune din meciurile amicale ale României cu Georgia și Țara Galilor. 

TAGS:
Florinel ComanFCSBAdrian Ilie
Din articol

Extrema lui Al Gharafa a marcat în victoria cu galezii, scor 2-1, iar în ultima perioadă s-a vorbit tot mai des despre o posibilă revenire la FCSB.

Totuși, Adrian Ilie consideră că fotbalistul de 28 de ani ar trebui să continue în străinătate și a dezvăluit că, în trecut, a existat interes pentru acesta din Bundesliga.

Adrian Ilie: „Trebuie să joace afară”

Fostul internațional român nu crede că întoarcerea în SuperLigă ar fi cea mai bună soluție pentru Coman în acest moment.

„Nu îl văd. Trebuie să stea afară să joace. Poate să meargă împrumut. Eu îl sfătuiesc să joace în străinătate. Campionatul intern îl cunoaște deja. Nu sunt adeptul jucătorilor români care se întorc. Ar fi bine să meargă într-un campionat mai important.

Eu am vorbit mult cu el în acea perioadă și aveam din Germania o variantă pentru el. Nu am mai discutat de mult timp, dar este important să joace și să vină la echipa națională”, a declarat Adrian Ilie la Fanatik.

Patronul FCSB și-ar dori să îl readucă pe Florinel Coman la București, la doar doi ani după transferul acestuia în Qatar. În vara lui 2024, Al Gharafa a plătit 6 milioane de euro pentru serviciile brăileanului.

Coman a fost winger-ul bucureștenilor între 2017 și 2024, perioadă în care a disputat 233 de meciuri, a marcat 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive. În tricoul roș-albastru a câștigat titlul de campion, Cupa României și Supercupa României.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Șumudică, asaltat de oferte! Antrenorul român este curtat de „Real Madrid al Africii”
Marius Șumudică, asaltat de oferte! Antrenorul român este curtat de „Real Madrid al Africii”
Plângere împotriva lui Gianni Infantino pentru trafic de influență și denunț calomnios
Plângere împotriva lui Gianni Infantino pentru trafic de influență și denunț calomnios
Universitatea Craiova a scos la vânzare abonamentele pentru sezonul viitor! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un loc pe „Oblemenco”
Universitatea Craiova a scos la vânzare abonamentele pentru sezonul viitor! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un loc pe „Oblemenco”
ULTIMELE STIRI
Lobby pentru plecarea fotbalistului ”ajuns la plafonare” de la FCSB: ”Când nu mai are ce demonstra trebuie lăsat să se transfere”
Lobby pentru plecarea fotbalistului ”ajuns la plafonare” de la FCSB: ”Când nu mai are ce demonstra trebuie lăsat să se transfere”
Schimbare de trupe la Milano! Suma uriașă pentru care proaspătul campion poate pleca la un gigant al Europei
Schimbare de trupe la Milano! Suma uriașă pentru care proaspătul campion poate pleca la un gigant al Europei
El este fotbalistul dorit de Dan Șucu la Genoa! Din ce campionat vine
El este fotbalistul dorit de Dan Șucu la Genoa! Din ce campionat vine
Tricolorul care ”a făcut totul aproape perfect” în România - Țara Galilor: ”E remarcatul meciului”
Tricolorul care ”a făcut totul aproape perfect” în România - Țara Galilor: ”E remarcatul meciului”
Cine este singurul fotbalist din Liga 1 care poate fi vândut pe 5 milioane de euro
Cine este singurul fotbalist din Liga 1 care poate fi vândut pe 5 milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu

Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

Eriksen, explicația unui gest tulburător: de ce s-a ținut de piept înainte de a se prăbuși pe gazon

Eriksen, explicația unui gest tulburător: de ce s-a ținut de piept înainte de a se prăbuși pe gazon

Șah-mat în lupta dintre Real Madrid și Bayern Munchen pentru Michael Olise

Șah-mat în lupta dintre Real Madrid și Bayern Munchen pentru Michael Olise

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan

Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan



Recomandarile redactiei
Lobby pentru plecarea fotbalistului ”ajuns la plafonare” de la FCSB: ”Când nu mai are ce demonstra trebuie lăsat să se transfere”
Lobby pentru plecarea fotbalistului ”ajuns la plafonare” de la FCSB: ”Când nu mai are ce demonstra trebuie lăsat să se transfere”
Schimbare de trupe la Milano! Suma uriașă pentru care proaspătul campion poate pleca la un gigant al Europei
Schimbare de trupe la Milano! Suma uriașă pentru care proaspătul campion poate pleca la un gigant al Europei
Fundașul de la FCSB și-a trimis fratele geamăn în locul său la antrenamente: „Eu m-am ascuns”
Fundașul de la FCSB și-a trimis fratele geamăn în locul său la antrenamente: „Eu m-am ascuns”
El este fotbalistul dorit de Dan Șucu la Genoa! Din ce campionat vine
El este fotbalistul dorit de Dan Șucu la Genoa! Din ce campionat vine
Cine este singurul fotbalist din Liga 1 care poate fi vândut pe 5 milioane de euro
Cine este singurul fotbalist din Liga 1 care poate fi vândut pe 5 milioane de euro
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Laude pentru fotbalistul criticat dur de Gigi Becali: "Jucătorul cu cea mai mare calitate din ofensivă"
Laude pentru fotbalistul criticat dur de Gigi Becali: "Jucătorul cu cea mai mare calitate din ofensivă"
Adrian Ilie critică dur un fotbalist de la FCSB: „E jucător de mijlocul clasamentului”
Adrian Ilie critică dur un fotbalist de la FCSB: „E jucător de mijlocul clasamentului”
CITESTE SI
Negocieri pentru viitorul Guvern. Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL: Reformele lui Ilie Bolojan ”trebuiesc continuate”

stirileprotv Negocieri pentru viitorul Guvern. Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL: Reformele lui Ilie Bolojan ”trebuiesc continuate”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Cum ar putea fi afectați românii cu credite de ancheta Consiliului Concurenței privind ROBOR. Explicațiile unui analist

stirileprotv Cum ar putea fi afectați românii cu credite de ancheta Consiliului Concurenței privind ROBOR. Explicațiile unui analist

Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 31 de grade, urmate de o răcire și de ploi

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 31 de grade, urmate de o răcire și de ploi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!