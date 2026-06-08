Cine este singurul fotbalist din Liga 1 care poate fi vândut pe 5 milioane de euro

Cine este singurul fotbalist din Liga 1 care poate fi vândut pe 5 milioane de euro Fotbal intern
SPORT.RO
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Fostul internațional Basarab Panduru a analizat nivelul campionatului intern și a numit un singur jucător în schimbul căruia s-ar putea obține o sumă importantă.

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Basarab PanduruFCSBdaniel birligea
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Transferurile pe sume consistente din fotbalul românesc au devenit o raritate în ultima perioadă. Florinel Coman rămâne ultimul exemplu notabil de jucător exportat pentru 5 milioane de euro, o performanță atinsă în anii trecuți de nume precum Dennis Man sau Valentin Mihăilă.

Deși FCSB miza pe obținerea unei sume importante în schimbul lui Darius Olaru, mijlocașul a rămas fără oferte concrete care să atingă valoarea clauzei sale de reziliere, fixată la cinci milioane de euro, în ciuda faptului că a atins în trecut o cotă de piață de 7,5 milioane de euro.

  • Daniel birligea transfer fcsb
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Bîrligea, în FCSB - Metaloglobus / Foto Sport Pictures
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Panduru propune un nume surpriză

Potrivit analizei realizate de fostul internațional, Daniel Bîrligea este singurul jucător care ar putea face valuri în perioada de mercato.

Basarab Panduru a vorbit și despre situația mijlocașului Anzor Mekvabishvili, pe care nu-l vede capabil să prindă un transfer de răsunet din cauza fluctuațiilor de formă pe care le-a arătat de când a venit la Craiova.

„Poate Bîrligea, nu știu, s-ar putea. Are 26 de ani, încă nu sunt așa mulți. Să dai 4-5 milioane de euro pe el nu mi se pare din cale afară, dar nu știu. Nu o să dea nimeni nici 2 milioane de euro pe Anzor Mekvabishvili. L-a luat Craiova, nu putea să dea cineva? Juca în naționala Georgiei, era titular și atunci. Din sezonul acesta a început să joace bine de la un anumit punct încolo, de când a plecat Rădoi. Până la Rădoi era deja un semn de întrebare”, a spus Basarab Panduru.

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