"A aparat mereu Steaua!" Reactia lui Florin Talpan dupa moartea lui Ilie Barbulescu! Ce a spus

Reactia lui Florin Talpan dupa decesul lui Ilie Barbulescu.

Fostul mare fotbalist Ilie Barbulescu, component al celor de la Steaua Bucuresti cu care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni in finala cu Barcelona a fost gasit decedat in locuinta sa potrivit celor de la argesul.ro. Surse apropiate anchetei afirma ca nu ar fi semne de violenta. Acesta avea 62 de ani.

Florin Talpan a reactionat dupa ce a primit teribila veste si spune ca a fost un om care mereu a iubit Steaua si a aparat-o.

"Moartea prematura a marelui sportiv Ilie Barbulescu este o pierdere ireparabila pentru familie, prieteni, colegi si toti cei care l-am cunoscut. Si-a dedicat Clubului Steaua cei mai frumosi ani avand multe realizari, aducand o contributie de nepretuit la castigarea Cupei Campionilor Europeni. Ilie Barbulescu a fost o persoana extraordinara. A iubit viata, a fost un sprijin de incredere pentru cei apropiati, s-a bucurat de un respect deosebit din partea colegilor, iar eu personal l-am admirat fiind pentru mine un model permanent de altruism, ambitie, reusita si profesionalism!



Un om cu inima mare, deschis si receptiv, raspandea in jurul sau doar energie pozitiva, fiind un exemplu de perseverenta. Așa va ramane pentru totdeauna in memoria si inima mea! Transmit sincere condoleante rudelor si apropiatilor domnului Ilie Barbulescu! Ne-a parasit un foarte mare stelist, un om care a iubit Steaua, pe care totdeauna a aparat-o! Dumnezeu sa il odihneasca în pace!", a spus Florin Talpan.