Astra Giurgiu - Chindia, LIVE DE LA 20.30 | Echipa lui Bogdan Andone cauta prima victorie din acest an! Echipele probabile AICI

Echipa lui Bogdan Andone cauta revansa dupa infrangerea usturatoare cu Dinamo, 2-0. Giurgiuvenii joaca pe teren propriu cu Chindia Targoviste, care a inceput anul 2020 tot cu o infrangere, in fata celor de la FC Botosani.



Astra Giurgiu este obligata sa castige in absenta unuia dintre cei mai importanti jucatori ai inceputului de sezon, Constantin Budescu, pentru a ramane in lupta pentru primele locuri ale clasamentului Ligii 1. In acest moment, se afla pe locul 4 in clasament, cu 40 de puncte obtinute, la 7 puncte distanta de liderul CFR Cluj.

Echipa lui Viorel Moldovan ocupa locul 12 in clasament, cu 21 de puncte obtinute, la un punct in fata Academicii Clineni si la un punct de Poli Iasi.

Echipele probabile:

Astra Giurgiu: Lazar - Graovac, Tamas, Dima, Radunovic - David Bruno, Simion, Crepulja, Gheorghe - Fatai, Alibec

Chindia Targoviste: Moldovan - Martac, Pitian, Leca, Ionita - Rata, Bic, Novac, Serban - Ivancic, Cherchez