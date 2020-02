Ultima ora! Alexandru Ionita, dat disparut de Astra! "Nu a mai venit" Ce spune Bogdan Andone

Antrenorul Astrei nu mai stie nimic de fotbalist.

Alex Ionita a plecat in aceasta iarna de la Universitatea Craiovei, echipa la care a fost imprumutat de CFR Cluj. Desi a fost la un pas de a ajunge la Rapid, Astra a intrat pe fir. Fotbalistul a facut deja primul antrenament pentru giurgiuveni, insa Bogdan Andone nu mai stie nimic de el. Antrenorul a declarat ca Ionita nu s-a mai prezentat la antrenamente iar situatia sa nu este una sigura:

"Ionita e un jucator de calitate, care ne va ajuta cu siguranta si sper sa fie cat mai curand alaturi de noi. Sper sa fie jucatorul Astrei. Acum nu am nicio certitudine. El am inteles ca a avut o hartie pentru 24 de ore ca sa se antreneze cu noi. A fost in acea zi la antrenament dar lucrurile nu s-au rezolvat in ziua respectiva. De atunci nu l-am mai vazut, nu stiu exact care e situatia lui. Am inteles ca a facut o saptamana de pauza in Bucuresti, dupa perioada de pregatire de la Craiova, a stat o saptamana fara antrenament, a facut o zi cu noi, iar de 3 zile nu l-am vazut. A venit in ziua aceea la antrenament, a ramas ca a doua zi sa vina sa ii facem un program suplimentar de antrenament, sa ajunga din urma echipa, dar nu a mai venit", a spus Bogdan Andone.