Transferul lui Alexandru Ionita la Astra a fost blocat din cauza pretentiilor Universitatii Craiova! Ce se intampla cu fostul jucator al giurgiuvenilor

Alexandru Ionita nu va mai ajunge la giurgiuveni.

Jucatorul a plecat in aceasta iarna de la Universitatea Craiova, echipa la care a fost imprumutat de la CFR Cluj, insa nu si-a gasit un angajament. A fost aproape de Rapid, dar Astra, echipa la care a evoluat inainte de CFR Cluj, il vrea in lot.

Craiova a platit 100.000 de euro pentru Ionita in vara, iar acum oltenii isi doresc sa recupereze macar o parte din aceasta suma. Au fost de acord sa-l lase pe fotbalist sa se prezinte la Giurgiu pentru 24 de ore, dar Ioan Niculae nu a facut plata, iar oficialii Craiovei i-au interzis sa se mai antreneze sub comanda lui Bogdan Andone, informeaza DigiSport.

Antrenorul a si declarat ca situatia nu e sigura in privinta lui Ionita:

"Ionita e un jucator de calitate, care ne va ajuta cu siguranta si sper sa fie cat mai curand alaturi de noi. Sper sa fie jucatorul Astrei. Acum nu am nicio certitudine. El am inteles ca a avut o hartie pentru 24 de ore ca sa se antreneze cu noi. A fost in acea zi la antrenament dar lucrurile nu s-au rezolvat in ziua respectiva. De atunci nu l-am mai vazut, nu stiu exact care e situatia lui. Am inteles ca a facut o saptamana de pauza in Bucuresti, dupa perioada de pregatire de la Craiova, a stat o saptamana fara antrenament, a facut o zi cu noi, iar de 3 zile nu l-am vazut. A venit in ziua aceea la antrenament, a ramas ca a doua zi sa vina sa ii facem un program suplimentar de antrenament, sa ajunga din urma echipa, dar nu a mai venit", a spus Bogdan Andone, potrivit TelekomSport.

La Astra, Ionita a jucat 112 de meciuri, reusind 22 de goluri si 12 pase decisive.