ULTIMA ORA | "Nu pot sta fara fotbal!" Valeriu Rachita a semnat cu Astra Giurgiu! Anuntul OFICIAL facut de giurgiuveni

Valeriu Rachita a semnat cu Astra Giurgiu.

Astra Giurgiu, a anuntat prin intermediul unui comnunicat de presa ca l-a adus in staff-ul echipei pe Valeriul Rachita, care va ocupa functia de director al compartimentului de scouting si sef al academiei clubului. Valeriu Rachita (49 de ani) era liber de contract dupa despartirea de Sportul Snagov. Aceasta aducere a lui Valeriu Rachita nu il va afecta pe Bogdan Andone, antrenorul echipei.

"Imi doresc sa muncesc in fotbal, nu pot sta fara fotbal, am mai lucrat la clubul lui Ioan Niculae, acum mai bine de un deceniu, cand am reusit acea promovare istorica cu CSM FC Ploiesti, iar acum, liber de contract fiind, am acceptat aceasta oferta. Voi propune jucatori noi, voi analiza jucatorii de la echipa secunda si nu numai, voi ajuta fotbalistic, cat pot", a declarat Valeriu Rachita pentru afcastragiurgiu.ro