DINAMO - ASTRA, LIVE 20:00 | Dinamo mai spera la play-off! Alibec vrea sa ii rapuna pe "caini"! Echipele probabile

Dinamo o va intalni pe Astra in aceasta seara de la ora 20:00, intr-un meci care se anunta spectaculos. Dinamo se afla pe locul 9 in clasamentul Ligii 1 cu 28 de puncte dupa 22 de etape si este greu de crezut ca mai pot ajunge in play-off. 7 puncte ii despart pe "caini" de ultimul loc care asigura accederea in play-off-ul Ligii 1, loc ocupat de Viitorul.

De partea cealata, Astra Giurgiu, se afla pe locul 2 in clasament cu 43 de puncte dupa 22 de etape si sunt in proportie foarte mare in play-off.

Dusan Uhrin: "Au jucatori de calitate!"

Antrenorul celor de la Dinamo, Dusan Uhrin, a vorbit despre partida din aceasta seara si spune ca va fi un meci infernal de greu pentru "caini", dar spera ca elevii sai sa obtina un rezultat pozitiv.

"Astra are o echipa foarte buna, pe care o respectam. Au trei jucatori de calitate in fata, Alibec, Budescu, Fatai, un fundas central pe masura, Tamas, dar noi trebuie sa ne concentram la echipa noastra, sa fim concentrati toate cele 90 de minute de joc. In pregatiri am observat ca ne pierdeam concentrarea in ultimele 10 minute, ultimele 15 minute. Sper ca suntem pregatiti sa facem un meci bun. Lazar este putin in urma cu pregatirea fizica, dar acum este cam tarziu sa ne gandim ca ar putea juca sambata. Sper ca in cel mult 14 zile sa fie gata sa intre 90 de minute", a declarat Dusan Uhrin.

Bogdan Andone: "Inca nu stim ce ritm de joc avem!"

Bogdan Andone a vorbit despre partida cu Dinamo si spera ca echipa lui sa faca un meci bun si sa isi consolideze pozitia in clasament.

"Asteptam un meci bun, o evolutie buna chiar daca e primul meci al sezonului si nu stim ince ce ritm de joc avem si probabil vom mai avea nevoie de un meci, doua ca sa ne gasim ritmul din toamna, dar mergem sa facem un meci bun, sa adunam puncte, sa ne consolidam pozitia in clasament si sa ne apropiem de play-off", a declarat Bogdan Andone.

Echipele probabile:

Dinamo: Piscitelli - Kostrna, Popescu, Grigore, Skovajsa - N;dyaie, Sorescu, Mrzljak - Fabbrini, Mihaiu, Perovici

Astra: Kitanov - Enache, Graovac, Dima, Radunovici - Stahl, Crepulija, Simion, Begue - Alibec, Fatai