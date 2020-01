"Nu au ce cauta aici!" Dani Coman continua RAZBOIUL cu Gigi Becali! Astra le inchide usa in nas ros-albastrilor! Declaratii spumoase ale presedintelui celor de la Astra la adresa lui Gigi

Dani Coman a reactionat la declaratiile facute de Gigi Becali.

Dani Coman a luat foc dupa ce a citit pe www.sport.ro declaratiile lui Gigi Becali in care il acuza pe Alibec ca strica spiritul la echipele unde evolueaza si ca "tipa, urla, vocifereaza". Patronul ros-albastrilor a mai spus de Alibec ca nu se antreneaza corespunzator.

Coman il contrazice pe Gigi Becali si spune ca Alibec de cand e la Astra face fiecare antrenament la capacitate maxima si chiar sta si dupa antrenamente. Acesta spune ca nu este suparat pe Becali, dar nu i se pare normal ca patronul ros-albastrilor sa vorbeasca despre jucatorii altor echipe. Totodata acesta a vorbit si despre posibilitatea ca FCSB sa joace meciurile pe Arena din Giurgiu.

"Suparat nu sunt pentru ca nu ma mai surprinde nimic in fotbal si mai ales in fotbalul din Romania. Am fost un pic dezamagit pentru ca nu e normal ca un patron de la o alta echipa sa vorbeasca despre jucatorii altor echipe, cu atat mai mult despre Alibec, care a fost jucatorul lor, a avut o perioada in care a jucat bine acolo. Ne dorim ca Denis sa ne ajute, iar eu il cunosc foarte bine si probabil si domnul Becali il cunoaste al fel de bine. In ciuda fizicului impozant pe care il are, e un baiat sensibil, care pune la suflet orice cuvant pe care il aude din tribuna sau de la TV. Au fost discutii pentru ambii, si pentru Budescu si pentru Alibec sa plece, dar impreuna am decis sa ramana, sa ne luptam impreuna. La vara, sigur vor avea oferte mult mai bune decat au avut in aceasta iarna. Ambii au avut oferta din strainante si nu la pachet.

Alibec de vreo 6 luni de zile si-a schimbat semnificativ comportamentul. Eu am ramas placut impresionat de modul in care se pregateste. A ramas dupa antrenament sa faca abdomene cu copiii de la echipa a 2-a pe holul hotelului. Eu am ramas placut impresionat de modul in care a venit din vacanta. Se pare ca s-a maturizat mai tarziu, dar e un jucator important, atat pentru echipa nationala cat si pentru noi. Sunt sigur ca va ajunge intr-un campionat puternic. Eu cred ca jucatorii de nivelul lui Denis Alibec nu ai cum sa nu ii chemi la echipa nationala si nu spun asta pentru ca este jucatorul Astrei, dar poate ajuta echipa nationala.

Teoretic suntem avantajati de program, dar practic orice meci este greu. Nu exista ritim de joc in momentul de fata. Vom vedea ce va fi, sper sa castigam toate cele 4 meciuri", a declarat Dani Coman, la PRO X.

Dani Coman a vorbit si despre varianta ca FCSB sa joace pe arena din Giurgiu

"Nu, nu vom fi de acord sa mai joace la noi la Giurgiu. E un club cu care am avut si cred ca o sa avem in continuare o relatie buna, noi am dat jucatori foarte multi la FCSB, i-am repatriat pe unii dintre ei, probabil vor mai veni si altii pentru ca la noi se simt foarte bine, dar preferam sa ne ajutam pe noi.

Jucatorii au avut prime la fiecare meci, mai avem o singura prima de platit. Suntem foarte bine din punct de vedere financiar, avem stabilitate, domnul Niculae a fsst si el in cantonament, a stat 4 zile cu echipa, isi doreste foate mult si in acest an sa avem rezultate cat mai bune. Nu as vrea sa stiti cati bani da in fiecare saptamana domnul Niculae. Avem stabiliate din punct de vedere financiar, iar lucururile au intrat pe un fagas foarte bun la Astra. A fost greu si in sezonul regulat si am batut FCSB-ul de doua ori", a mai spus Dani Coman.