Uhrin i-a facut pe dinamovisti sa UITE de Nistor! Prima reactie a dinamovistului dupa victoria cu Astra

Planul pe care l-a facut toata iarna a functionat. Uhrin e fericit dupa 2-0 cu Astra.

Primul meci din 2020 i-a adus lui Dinamo o victorie convingatoare impotriva celei mai in forma echipe din finalul lui 2019. Fabbrini a reusit sa-l faca uitat pe Dan Nistor, plecat la Craiova.

"Am castigat, am jucat bine de la inceputul meciului. Am ramas concentrati pana in minutul 90, felicit pe toata lumea. Nu am vrut sa schimb nimic pe parcursul meciului, de aia nu am facut modificari. Toata lumea a jucat bine. Astra are fotbalisti foarte buni. Fabbrini trebuie felicitat pentru cum a jucat, a facut-o bine. Nu vreau sa scot in evidenta pe cineva, dar Fabbrini a fost foarte important azi. Am lucrat foarte mult la organizarea jocului, nu eram multumit. A iesit bine azi, sunt multumit", a spus Uhrin la finalul meciului.