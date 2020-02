Ghinion mare pentru Astra inaintea meciului cu Dinamo! Budescu nu este in lotul giurgiuvenilor! Ce a patit fotbalistul

Mijlocasul de 30 de ani nu este in lot pentru meciul cu Dinamo.

Budescu s-a accidentat inaintea meciului cu Dinamo si nu este in lotul Astrei pentru meciul din aceasta seara. Potrivit ultimelor informatii, medicii cred ca ar fi vorba de ruptura musculara, dupa ce fotbalistul a resimtit dureri in zona gambei, spun cei de la prosport.

In situatia in care verdictul medicilor se confirma, jucatorul va lipsi de pe teren cel putin o luna, ratand meciurile cu Dinamo, Chindia, Hermanstadt si Sepsi Sfantu Gheorghe.



Dinamo si Astra se intalnesc in aceasta seara de la ora 20:00. Dinamo se afla pe locul 9 in clasamentul Ligii 1, la 7 puncte de ultimul loc care asigura accederea in play-off.

De partea cealata, Astra Giurgiu se afla pe locul 2 in clasament cu 43 de puncte dupa 22 de etape si e in proportie foarte mare in play-off.