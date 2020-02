Lui Dinamo iar ii canta muzica de Champions League in urechi! :)) "Bateam pe oricine venea sa joace azi cu noi! Nu ne statea nimeni in fata!" Aroganta lui Prunea dupa 2-0 cu Astra

Dinamo a prins aripi dupa prima victorie in Liga 1 din 2020.

"Cainii" s-au impus cu 2-0 in Stefan cel Mare si clubul a prins din nou aripi. Jucatorii s-au declarat multumiti de victoria in fata giurgiuvenilor, insa presedintele dinamovistilor, Florin Prunea, a fost de-a dreptul in extaz.

Prunea s-a lasat cuprins de euforie si a declarat la finalul partidei ca nu le-ar fi putut sta in fata nicio echipa in aceasta seara:

"S-a vazut ca in cantonament s-a facut o pregatire foarte buna, s-au rezolvat si problemele financiare, asa ca de acum trebuie sa ne concentram doar pe fotbal. N-a fost usor, dar orice echipa ar fi venit azi aici nu avea nicio sansa! A fost un meci fara istoric. Am jucat la turatie maxima, meciul a fost la discretia noastra. Oamenii vin la meci, dar de acum depinde de noi. Doar rezultatele ii pot readuce in numar mare la stadion. Ma bucur ca au plecat fericiti.

Au facut un gest fenomenal, unic in Romania, dar de acum trebuie sa facem si noi ceva. Orice loc in sus inseamna bani mai multi. Este incredibil ce au facut, inseamna ca avem viitor. Tehnico-tactic am jucat perfect, mai ales cu Astra, o echipa buna. Ne impuneam in fata lor si daca era Budescu in teren", a spus Prunea la finalul partidei.