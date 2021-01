Asta ar fi LOVITURA SEZONULUI in Liga 1! Marius Sumudica s-ar putea intoarce in Romania! Patronul care se lupta sa il aduca la echipa

Marius Sumudica s-a despartit de Gaziantep, iar acum unul dintre cluburile din Liga 1 il vrea in lupta pentru titlu.

Remiza Craiovei din primul meci al anului nu l-a multumit pe Mihai Rotaru, care si-a pierdut din rabdarea pe care o are cu Corneliu Papura, iar sansele ca acesta sa fie demis sunt tot mai mari.

Desi a fost lider o buna perioada in turul campionatului, Craiova ar putea ramane in spatele FCSB la 4 puncte, iar CFR Cluj ar urma sa o egaleze daca va castiga in meciul cu Clinceni.

Patronul Craiovei ar fi mai decis ca niciodata sa il convinga pe Sumudica sa preia echipa, anunta as.ro, mai ales dupa ce romanul a ramas liber de contract dupa despartirea de Gaziantep.

Desi Sumudica a declarat recent ca exclude o revenire in Romania, Rotaru ar face eforturi mari pentru a-l convinge pe fostul antrenor al lui Gaziantep.

Marius Sumudica a fost antrenorul lui Gaziantep din iunie 2019 pana in ianuarie 2021. Antrenorul roman a preluat echipa imediat dupa ce a promovat in prima liga din Turcia, iar sezonul trecut a reusit o clasare surpriza pe locul 8. Surpriza si mai mare a fost anul acesta, cand Gaziantep a fost lider temporar in Turcia. Sumudica a parasit echipa, care a ramas insa pe locul 4 in clasament, dupa o serie incredibila de meciuri fara infrangere si victorii importante in fata lui Besiktas, Fenerbahce si Basaksehir.