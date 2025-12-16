Gregory Tade, fostul atacant al FCSB, a acordat un interviu amplu pentru Sport.ro, unde am discutat despre cariera sa, suișuri și coborâșuri, perioadele la CFR Cluj, FCSB și Dinamo, dar și multe altele.



Gregory Tade își scoate pălăria în fața unui atacant român: „Cariera nu minte”



La finalul interviului, l-am provocat pe fostul golgheter al României la un mic joculeț. Pus să aleagă cine este mai bun dintre el și Ciprian Marica, Tade a vorbit cu mult respect despre fostul vârf al Româniie.



„La apogeu, Marica a fost mai bun. Cariera nu minte. A jucat la nivel foarte mare, îl respect”, a spus Gregory Tade pentru Sport.ro.



Retras în anul 2016 după despărțirea de FCSB, Ciprian Marica se poate lăuda cu o carieră pe cinste. Vârful născut la București are în vitrină nu mai puțin de șapte trofee câștigate în trei țări diferite.



Printre acestea putem reaminti:



3x campion al Ucrainei (04/05, 05/06 și 07/08 cu Șahtior)

1x Cupă a Ucrainei (2003/04 cu Șahtior)

1x Supercupă a Ucrainei (2005/06 cu Șahtior)

1x Cupă Intertoto (2008/09 cu Stuttgart)

1x Cupă a Ligii în România (2015/16 cu FCSB)



Atacantul are în cont 72 de selecții la națională, iar pentru „tricolori” a înscris 25 de goluri. La nivel de club, a strâns 366 de meciuri, a înscris 78 de goluri și a livrat 50 de assist-uri.



Cine este Gregory Tade



Ajuns în România în 2013, atacantul de 1,82 m a atins vârful carierei în sezonul 2014/2015, când a marcat 18 goluri și a devenit golgheterul Ligii 1. Pentru CFR Cluj a adunat, în total, 23 de goluri și patru pase decisive, evoluții care i-au adus transferul la FCSB, în schimbul sumei de 500.000 de euro.



La București, deși a fost prezentat cu mare entuziasm, Tade nu s-a impus. A jucat 37 de meciuri, a marcat șapte goluri și a oferit cinci assist-uri, apoi a fost îndepărtat după un singur sezon.



În 2016 a părăsit România pentru experiențe în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit la Dinamo, transfer realizat cu implicarea fiicei lui Mircea Rednic. Totuși, nu a apucat să joace niciun minut pentru „Câini”.

