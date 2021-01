Rapidistii s-au reunit la primul antrenament din 2021 si viseaza la promovare: "Avem prima sansa!" Ce a spus Grigore despre posibilitatea de a fi inlocuit cu Sumudica

Giulestenii au reluat antrenamentele luni, iar conditiile de pregatire au fost cu adevarat speciale.

Prima provocare a rapidistilor in noul an a fost zapada. Jucatorii au fost nevoiti sa se antreneze in zapada dupa ninsoarea abundenta din capitala, insa sunt increzatori si viseaza deja la promovare.

Capitanul Rapidului, Ionut Voicu, a vorbit despre sansele echipei sale la promovare, dar si despre demiterea lui Marius Sumudica de la Gaziantep.

"Cred ca pentru Ionita este un lucru bun si sunt sigur ca ne va ajuta foarte mult. As fi foarte mandru ca am putut face parte din istoria clubului si cred ca anul asta avem prima sansa la promovare. Financiar suntem bine, e liniste in club. Cred ca o sa fie bine si pe viitor.

Numai Sumi putea sa faca ce a facut. Sa duca echipa pe primul loc, e un antrenor extraordinar, imi pare rau ca imi termin cariera si nu am apucat sa lucrez si eu cu el. La nivelul la care a ajuns, daca nu i se indeplinesc dorintele, poate sa plece la mai bine. Este un antrenor foarte bun si merita mai mult.

Cred ca va merge undeva in strainatate, dar cu siguranta il vad si in Liga 1. Daca vom promova, il vad pe Sumi pe noul Giulesti si stadionul plin de spectatori. Atunci cred ca va fi si el implinit sufleteste", a spus Ionut Voicu.

Noul antrenor al giulestenilor, Nicolae Grigore a vorbit si el despre situatia lui Marius Sumudica, dar si despre posibilitatea ca fostul antrenor al lui Gaziantep sa ii ia locul pe banca Rapidului in cazul unei promovari.

"Am vazut discutiile din jurul FCSB-ului, nu am vrea sa ajungem intr-o astfel de situatie. Au fost discutii sa mergem in cantonament, insa mi-am dat seama ca este foarte complicat.

Am vazut ce s-a intamplat, imi pare rau de situaita lui Sumi. Vedem cum a fost tratat in Turcia, cred ca ar trebui sa fim putin mai uniti noi romanii. Reactiile care sunt in jurul nostru, am vazut situatia aceea cu Coltescu, ce s-a intamplat si cum au fost atacati si pusi la zid.

M-as bucura sa poata veni sa ajute, cu siguranta ceea ce poate el ar fi un mare plus. La Rapid nu se tine cont de o persoana, oricine ar putea aduce promovarea va fi bine primit de orice rapidist, inclusiv de mine. Sumi are o anumita cota si sunt convins ca va merge la o echipa puternica.

Sumi reprezinta ceva pentru clubul asta, este unul dintre cei mai buni antrenori ai Romaniei, rapidist, cu atat mai mult va dori sa vina. Eu, din orice postura, il voi primi cu bratele deschise", a declarat Nicolae Grigore.