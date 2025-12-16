„Grande incubo!”, cum ar spune italianul. Sau, pe românește, mare coșmar.

Fiorentina, echipa la care au evoluat români precum Adrian Mutu sau Ciprian Tătărușanu, e de nerecunoscut în aceasta stagiune. „Viola” este ultima clasată din Serie A, fără victorie.



Trupa antrenată de Paolo Vanoli a înregistrat în acest sezon nu mai puțin de șase remize și nouă înfrângeri. Ultima a venit duminică, în etapa #15, împotriva vecinei din clasament Hellas Verona.



Anul trecut a prins Europa



Un motiv poate fi faptul că trupa din Florența evoluează în acest sezon în Conference League, competiție a cărei finale a pierdut-o de două ori (2023 - 1-2 cu West Ham, 2024 - 0-1 cu Olympiacos).



De altfel, singurele victorii ale formației au venit în acesta competiție europeană, trei la număr. Fiorentina ocupă locul #11 în Conference cu nouă puncte obținute din reușitele menționate, alături de două înfrângeri.



Pentru Fiorentina urmează o perioadă de foc, cu multe meciuri. Până la finalul anului, formația italiană are de disputat trei meciuri. Primul este în Conference împotriva celor de la Lausanne pe 18 decembrie, iar 3 zile mai târziu vor primi vizita lui Udinese în campionat. Ultimul duel al anului va fi cu Parma, pe 27 decembrie, de la ora 13:30, în deplasare.

