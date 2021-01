Sumudica a plecat OFICIAL de la Gaziantep! Prima declaratie a antrenorului roman dupa ce a semnat rezilierea contractului 

Marius Sumudica (49 ani) a semnat rezilierea contractului cu Gaziantep.

Antrenorul roman s-a despartit oficial de Gaziantep luni, dupa ce a semnat rezilierea contractului, in urma unor dispute avute atat cu conducerea, cat si cu Guvernatorul din Gaziantep.

Sumudica a incins spiritele dupa declaratiile facute in urma infrangerii cu Sivasspor, a doua pentru Gaziantep in campionat in acest sezon, iar asta a facut conducerea sa ia atitudine.

Nemultumit de propunerea de prelungire a intelegerii pe care a primit-o, antrenorul roman s-a plans de oferta turcilor, care au decis sa il demita.

Romanul a vorbit imediat dupa ce a semnat rezilierea, transmitandu-le un mesaj suporterilor, dar si jucatorilor alaturi de care a ajuns pe locul 4 in Turcia.

"Ne-am despartit de comun acord. Ne-am dat mana si le urez mult succes, iar jucatorii stiu cat de mult tin la ei si ii respect. Asa ca este evident, le doresc tot binele din lume. Le multumesc tuturor celor cu care am lucrat la Gaziantep, a fost o experienta pe care nu o voi uita niciodata.

Iar suporterilor echipei le transmit sa umple stadionul pentru a sustine echipa in momentul in care vor avea acces pe stadion.

Baietii merita asta! Nu este adevarat ca am fortat plecarea ca sa ma duc in alt campionat. Inca nici nu stiu cand plec din Turcia. Multumesc si drum bun, Gaziantep", a spus Sumudica pentru Digi Sport.