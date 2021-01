Marius Sumudica la Craiova?! Antrenorul a dezvaluit ce urmeaza pentru el dupa despartirea de Gaziantep: "Am tot respectul pentru domnul Rotaru!"

Marius Sumudica (49 de ani) a ramas liber de contract dupa ce s-a despartit de Gaziantep.

Antrenorul a vorbit despre posibilitatea de a o antrena pe Universitatea Craiova si a negat in totalitate acest lucru.

Sumudica spune ca nu are de gand sa se intoarca in Romania, in ciuda faptului ca a declarat in mai multe randuri, in trecut, ca i-ar placea sa o antreneze pe Universitatea Craiova:

"Romania nu e o varianta pentru mine, excludem. Nu vreau sa ma intorc, cu tot respectul pentru Mihai Rotaru, dar nu vreau sa ma intorc. In primul rand vreau sa ma odihnesc, sa stau cu familia putin, dupa care daca va exista o oferta ma voi angrena, daca nu, voi incepe din vara", a spus Marius Sumudica.

Marius Sumudica: "Primesc telefoane si propuneri, inclusiv din Turcia!"

Sumudica a continuat si a dezvaluit ca are oferta chiar si din Turcia, insa nu crede ca e momentul sa mai antrenze in Superliga:

"Imi doresc saptamana viitoare sa ma intorc acasa, sa am o pauza. Nu ascund ca primesc telefoane si propuneri, inclusiv din Turcia, dar deocamdata nu cred ca e momentul sa ma reintorc. Eu consider ca nu am gresit cu absolut nimic. Eu am spus purul adevar, sunt un om care spune lucrurilor pe nume, niciodata nu ascund mizeria sub pres si am facut o gluma pentru care mi s-a spus ca nu mai vor sa continue. Dupa am ajuns la o desparre amiabila si consider ca am construit ceva, las ceva in urma mea si doresc din tot sufletul orasului, comunitatii si acestor baieti minunati pe care i-am antrenat, sa dea Dumnezeu, sa realizeze mai mult decat au realizat cu antrenorul Marius Sumudica. Ne bateam la cupele europene, ne bateam la primele 6. Ei au luat aceasta decizie si au si declarat, doar datorita la ce am zis. Au spus ca au cel mai bun antrenor. Eu consider ca aveam sanse sa terminam pe un loc care putea sa ne duca in cupele europene. Eu am lasat-o pe locul 4, cu 31 de puncte. Anul trecut, din 17 meciuri am facut 24 de puncte", a mai spus Sumudica.