Jaqueline Cristian (39 WTA), Sorana Cîrstea (43 WTA) și Gabriela Ruse (88 WTA) mai au aproximativ o lună de pregătire până la startul competițiilor propriu-zise din cadrul Openul Australian, ediția 2026.

Pregătirile sunt însă în toi nu doar pentru cele trei jucătoare din țara noastră, ci pentru majoritatea sportivelor calificate direct pe tabloul principal.

Cîrstea și Cristian se antrenează la Dubai, respectiv în Marbella. Ruse a rămas la București

Spre deosebire de alte jucătoare, printre care Eva Lys, româncele nu au făcut încă deplasarea în Oceania, dar se antrenează cu o intensitate care le permite să țintească rezultate importante în Melbourne.

Sorana Cîrstea (35 de ani) și Jaqueline Cristian (27 de ani) au ales locații călduroase pentru o mai bună aclimatizare cu temperaturile ridicate pe care le vor resimți în vara australiană din ianuarie.

Cîrstea se pregătește pe terenuri de hard în Dubai, pe când Cristian le-a arătat urmăritorilor săi o parte din sesiunile de alergare pe bandă pe care le face în Marbella.

