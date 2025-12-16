GALERIE FOTO Așteptate în Australia: unde se antrenează Cristian, Cîrstea și Ruse, cele trei românce calificate pe tabloul principal al Openului de la Melbourne

Așteptate &icirc;n Australia: unde se antrenează Cristian, C&icirc;rstea și Ruse, cele trei rom&acirc;nce calificate pe tabloul principal al Openului de la Melbourne Tenis
Fiecare dintre cele trei sportive din țara noastră calificate direct pe tabloul principal al Openului Australian se antrenează într-o locație diferită.

Jaqueline Cristian (39 WTA), Sorana Cîrstea (43 WTA) și Gabriela Ruse (88 WTA) mai au aproximativ o lună de pregătire până la startul competițiilor propriu-zise din cadrul Openul Australian, ediția 2026.

Pregătirile sunt însă în toi nu doar pentru cele trei jucătoare din țara noastră, ci pentru majoritatea sportivelor calificate direct pe tabloul principal.

Cîrstea și Cristian se antrenează la Dubai, respectiv în Marbella. Ruse a rămas la București

Spre deosebire de alte jucătoare, printre care Eva Lys, româncele nu au făcut încă deplasarea în Oceania, dar se antrenează cu o intensitate care le permite să țintească rezultate importante în Melbourne.

Sorana Cîrstea (35 de ani) și Jaqueline Cristian (27 de ani) au ales locații călduroase pentru o mai bună aclimatizare cu temperaturile ridicate pe care le vor resimți în vara australiană din ianuarie.

Cîrstea se pregătește pe terenuri de hard în Dubai, pe când Cristian le-a arătat urmăritorilor săi o parte din sesiunile de alergare pe bandă pe care le face în Marbella.

Antrenamente dure pentru jucătoarele de tenis, în perioada Crăciunului

Doar Gabriela Ruse (28 de ani), dintre cele trei românce calificate direct în Openul Australian, se antrenează încă în țară.

Sportiva din București își dezvoltă forța și explozia pe care le-a arătat inclusiv în turneul neoficial din Franța, în care a obținut două victorii, în weekendul recent încheiat, dintre care una, împotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial.

Ca în fiecare an, realitatea jucătoarelor de tenis nu se schimbă, în perioada sărbătorilor de Crăciun. Mesele pline și băuturile savurate de majoritatea oamenilor sunt înlocuite, în cazul sportivelor din circuitul WTA, cu deplasări lungi în Asia și Oceania, antrenamente intense și încheieri de conturi în ceea ce privește încărcarea fizică din pre-sezon.

