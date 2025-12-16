România are un campionat cu 16 echipe însă, când vedem ce formații activează în Superliga noastră, unele incapabile de a aduna un punctaj decent (vezi cazul Metaloglobus), iar altele inglodate în datorii, ne dăm seama că avem o întrecere mult prea mare pentru posibilitățile noastre.

În acest peisaj dezolant, tocmai s-a adăugat un alt club pe lista celor cu mari probleme. Vorbim despre Petrolul Ploiești, cu trei înfrângeri succesive, în cupă și în campionat, Și, potrivit dezvăluirilor făcute de Vivi Răchită, la Fanatik, această serie nefastă e direct legată de problemele financiare care au lovit formația prahoveană.

„Am vorbit cu cineva apropiat de club și se pare datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Sper să nu fie adevărat. Dacă s-a ajuns la 8 milioane, asta înseamnă că, la vară, se pune lacătul pe club“, a spus Răchită, fost fotbalist la Petrolul și cu legături puternice cu această grupare, inclusiv la ora actuală.

