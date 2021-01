Marius Sumudica, sunat din nou de sefii lui Kayserispor! Ce i-au cerut imediat dupa ce Dan Petrescu a fost instalat ca antrenor al echipei: "Nu am fost de acord!"

Marius Sumudica (49 de ani) a fost dorit de Kayserispor inainte de a se desparti de Gaziantep.

Sumudica dezvaluia recent ca a fost sunat de Kayserispor, care i-a facut o oferta foarte tentanta pentru a o antrena. Sumudica a refuzat propunerea atunci, fiind inca pe banca lui Gaziantep.

Ulterior, Sumudica s-a despartit de Gaziantep si a dezvaluit ca a fost sunat din nou de Kayserispor. Insa de aceasta data nu pentru a i se propune un contract, ci pentru a i se cere sa isi lase un asistent la echipa pe care o va antrena Dan Petrescu:

"Ii doresc bafta lui Dan Petrescu, e o provocare, nu va fi usor. Cu siguranta, obiectivul este sa scape de retrogradare.

Are 16 puncte doar, in momentul de fata. Kayserispor m-a sunat sa-mi ceara un asistent ca sa il ajute pe Petrescu si nu am fost de acord. Asistentul respectiv va fi platit de mine cat va sta acasa. Asistentul era turc. M-a sunat si mi-a spus ca nu pleaca de langa mine. O sa il platesc cat va sta acasa cu acelasi salariu si atunci cand imi voi gasi o echipa il voi lua alaturi de mine. Asta fac cu toti asistentii mei", a spus Marius Sumudica, la Digi Sport.

Marius Sumudica: "Am impartit bani la 70 de insi de la Gaziantep! Eu asta sunt!"

Sumudica spune ca are mare grija de toti oamenii din jurul sau si a oferit detalii despre momentul in care le-a oferit bani jucatorilor si mai multor oameni de la Gaziantep:

"Dupa meciul cu Basaksehir am impartit o suma de bani la 70 de insi din club de bucurie. Eu asta sunt!

Am 6 insi cu mine, nu pot sa ii aduc cu 2000 de euro, ca asa am sta la Voluntari sau nu stiu. Eu am un buget pe care il impart la tot staff-ul si ii multumesc pe toti", a mai spus Sumudica.