„Legea Novak“, care a pus sportul românesc pe jar, începe să ajungă unde ar fi trebuit să sfârșească de la bun început: în coșul de gunoi al proiectelor legislative!

Sport.ro a explicat aici, pe larg, ce riscă România, dacă această lege, trecută de Parlament și ajunsă pe masa președintelui, va fi promulgată. Din fericire, pericolul a fost sesizat de Nicușor Dan. Potrivit Agerpres, acesta a contestat la Curtea Constituţională proiectul de lege care introduce o cotă minimă de 40% sportivi români în echipele participante la competiţiile sportive naţionale. Demersul șefului statului a fost salutat imediat de deputatul PNL, Ionuț Stroe.

Fostul ministru al Sporturilor a amintit că el a iniţiat o petiţie împotriva acestui act normativ, pe care a trimis-o şefului statului.

„Salut demersul preşedintelui Nicuşor Dan şi consider că intervenţia Curţii Constituţionale este esenţială pentru a reaşeza această discuţie pe termeni legali, nu pe situaţii emoţionale şi, din punctul meu de vedere, este un gest de responsabilitate constituţională, este un gest care, dincolo de sloganuri şi emoţie generată artificial în plan public de fel de fel de mesaje patriotiste, spun ei, practic ne obligă să ne raportăm încă o dată la Constituţie, ne obligă să ne raportăm la drepturile fundamentale ale omului şi, bineînţeles, la drepturile şi obligaţiile României în raport cu instituţiile europene“, a afirmat Stroe, la Parlament.

El a subliniat că i-a solicitat preşedintelui Nicuşor Dan, prin iniţierea unei petiţii, să nu promulge legea.

„De altfel, ştiţi foarte bine ca iniţiator am cerut prin acea petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan în mod explicit repararea acestei situaţii. Două opţiuni existau la vremea respectivă la îndemâna preşedintelui. A folosit-o, din punctul meu de vedere, pe cea corectă, adică atacarea proiectului legislativ la Curtea Constituţională“, a explicat Stroe (foto, jos).