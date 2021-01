Reactia lui Sumudica cand a fost intrebat despre o potentiala REVENIRE in Liga 1! "Ma voi intoarce, ca nu pot sa stau prea mult departe de fotbal!"

Marius Sumudica s-a despartit de Gaziantep dupa ce a reusit sa duca echipa pe primele pozitii ale clasamentului din Turcia.

Antrenorul roman exclude o potentiala revenire la Al Shabab si nu vrea sa auda nici de campionatul romanesc. "Sumi" a promis in trecut ca va antrena din nou la Rapid, dar dupa cum el a sustinut, lucrul acesta nu se va intampla prea curand.

"Nu sunt reale tampeniile care apar in Romania, ca am oferte de nu stiu unde, ca am fortat-o. Sunt niste oameni care habar nu au. Vorbesc niste prostii mai mari decat ei.

Imi doresc sa ma odihnesc. Mi-a fost greu. Am ultimii 6-7 ani grei, grei, grei. Muncesc, sunt un pic surmenat. Voi reveni, ca nu pot sa stau prea mult departe de fotbal. Nu se pune problema unei reveniri la Al Shabab. Nu se pune problema.

Sub nicio forma in Liga 1. Deocamdata nu e momentul. Sunt antrenori tineri, care vor face performanta acolo. Le doresc bafta! Nu ma gandesc sa ma intorc in tara", a declarat Sumudica pentru AntenaSport.

Conducerea a decis sa se desparta de Sumudica, dupa reactiile pe care le-a avut romanul la sfarsitul meciului pierdut in fata lui Sivasspor, scor 1-2. Fostul antrenorul de la Astra a facut publica oferta de prelungire a contractului pe care a avut-o din partea lui Gaziantep.

"Mi s-a propus taierea salariului. Au fost unele divergente, am pus capat relatiilor contractuale de comun acord. Le doresc bafta si sa dea Dumnezeu sa faca rezultate mai bune decat au facut cu mine. Multumesc fanilor si jucatorilor cu care am avut o relatie speciala. Am telefonul plin de mesaje de la ei. Nu le vina sa creada, dar asta este. A fost o despartire de comun acord", a spus Sumudica.

Sumudica a lasat-o pe Gaziantep pe locul 4 in Turcia la 4 puncte de liderul Besiktas.