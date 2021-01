Sumudica RUPE TACEREA dupa despartirea de Gaziantep! "E problema de gest, de modul in care au pus problema. Eu am glumit, dar tot orasul s-a simtit foare ofensat!"

Marius Sumudica a semnat rezilierea contractului cu Gaziantep.

Antrenorul roman s-a despartit oficial de Gaziantep saptamana trecuta, in urma unor dispute avute atat cu conducerea, cat si cu Guvernatorul din Gaziantep. Sumudica a enervat spiritele dupa declaratiile facute in urma infrangerii cu Sivasspor, a doua pentru Gaziantep in campionat in acest sezon, iar asta a facut conducerea sa ia atitudine.

Antrenorul roman a spus ca declaratiile facute de el au fost glume si ca, de fapt, cei de la Gaziantep ar fi fost foarte deranjati de vorbele antrenorului roman. "Sumi" a mai spus ca isi cere scuze celor de la club, daca a jignit pe cineva si sustine ca Gaziantep i-a oferit conditii bune de lucru.

"Ce vreau sa spun e ca a fost o declaratie interpretata gresit. O gluma de a mea pe care ei nu au gustat-o. Au fost niste discutii, s-au tot amanat, pentru prelungirea contractului. Eu eram in contact cu niste echipe din Arabia Saudita. Nu exista niciun santaj din partea mea, nu am vrut sa plec acolo. Am 49 de ani, sunt un antrenor tanar si inca pot face performanta si ma bucuram de niste rezultate extraordinare. Am lasat echipa pe locul 4 in clasament, la 4 puncte de lider.

Au fost niste discutii pentru continuarea contractului meu aici, eu tot timpul am avut contacte cu cateva echipe din Arabia, avand rezultate bune la Shabab si chiar nu am vrut sa plec.

Cele doua discutii le-am avut inainte meciului de la Erzunumspor si acum inainte de meciul cu Sivass, tot la fel, seara. Am ramas un pic surprins ca am avut atata timp sa stam de vorba in timpul saptamanii si nu am facut-o. La un moment dat, mi s-a spus ca sunt foarte mari probleme cu banii si ca va trebui sa fac un discount pentru a continua. Eu am spus ca nu sunt de acord si ca vreau sa incheiem discutiile pentru ca avem meci. Ei au fost foarte deranjati, dupa care unul dintre cei 10 oameni din conducere a venit la mine in camera si mi-a spus ca am inteles gresit. Mi-a spus ca imi va face o mica marire pentru mine si tot staff-ul. Eu le-am spus ca nu sunt multumit de aceasta propunere, le-am spus ca vreau sa imi duc contractul pana la final si dupa care vedem.

A venit meciul cu Sivass, a fost si ghinionul ca am fost dezavantajat total in cele doua meciuri. Simteam ca vor sa ne dea jos de acolo de sus si in momentul in care am parasit stadionul am avut o discutie. Clubul daduse deja un comunicat prin care spunea ca eu castig anumite sume de bani care erau ireale. Ei calculatu cu tot cu staff, cu bonusuri, cu taxe, cu tot. Am zis, domnule, nu se pune problema asa. M-am simtit un pic tradat si am spus sa stie toata Turcia. Eram contestat de suporterii lui Gaziantep care ma divinizau, eram rege pentru ei, batusem cele mai mari echipe ale Turciei. Foarte scurta trecerea de la extaz la agonie. Practic, trecuse doar o saptamana.

In gluma am spus ca eu am dat niste bonusuri si am spus ca nu e problema de bani la mine. E problema de gest, de modul in care au pus problema. De respectul fata de munca mea. Si atunci am spus ca am dat o suma de bani doar de placere la jucatori. Ei mi-au zis sa le-o dau si lor, sau ceva de genul asta. Eu, in gluma, am zis ca vorbesc cu sotia sa imi trimta niste bani si ca o sa-i dau. Ei s-au suparat. Imi cer scuze daca am jignit pe cienva de la Gaziantep, eu am spus-o sub forma de gluma.



Dupa care toata lumea contra mea, ca de ce vreau mai multi bani, cum sa spun ca da sotia mea bani la club, ca e un club puternic. Eu chiar datorez foarte mult clubului Gaziantep, mi-au oferit conditii foarte bune de munca, e un club la care multi antrenori si-ar dori sa antreneze, dar la momentul respectiv eu m-am simtit jingit. Atat au spus ca i-a deranjat, faza cu banii.

Eu inca ma aflu in Turcia, maine inchei totul cu clubul. Vreau sa spun inca o data ca nu am nevoie de nimic. Eu nu cer mila nimanui si nimic. Pentru mine vorbesc rezultatele din teren. E adevarat ca sunt impulsiv, un tip conflictual, dar pe mine asta ma duce la progres. Mereu imi creez un conflict ca sa arat ca pot mai mult. E modul meu de a ma motiva. Eu am glumit, dar tot orasul s-a simtit foare ofensat. Inteleg, imi cer scuze daca i-am jignit cu ceva", a spus Marius Sumudica pentru DigiSport.

