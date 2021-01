Un fotbalist legendar de la Real Madrid si AC Milan, favorit sa ii ia locul lui Sumudica la Gaziantep!

Singurul jucator care a castigat Champions League cu trei echipe diferite ar putea sa il inlocuiasca pe roman pe banca turcilor.

Lui Marius Sumudica i-a fost reziliat contractul cu Gaziantep FK, desi clubul traverseaza o perioada istorica, ocupand locul patru in Super Lig. Presa turca scrie ca presedintele Mehmet Buyukeksi cauta un inlocuitor cu nume, dupa demiterea romanului Marius Sumudica. In capul listei "ros-negrilor" se afla fostul mare fotbalist Clarence Seedorf. Olandezul a antrenat ultima data nationala Camerunului, de care s-a despartit in 2019, dupa eliminarea in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, in fata Nigeriei, si este stabilit la Dubai. Alte nume de antrenori turci cu care conducatorii lui Gaziantep s-au gandit sa negocieze, daca Seedorf nu va fi de acord cu oferta clubului, sunt Bulent Korkmaz, Bulent Uygun, Unal Karaman, Tamer Tuna, Ilhan Palut, Hakan Kutlu, Tolunay Kafkas si Irfan Buz.

Clarence Seedorf (44 ani) este nascut la Paramaribo, in Surinam, dar a jucat 87 de meciuri si a marcat 11 goluri pentru nationala Olandei, cu care a participat la Euro 1996, Euro 2000 si Euro 2004, dar si la CM 1998, la ultimele trei turnee finale ajungand pana in semifinale. De-a lungul carierei, el a jucat pentru Ajax Amsterdam (1992-1995), Sampdoria (1995-1996), Real Madrid (1996-1999), Inter Milano (2000-2002), AC Milan (2002-2012) si Botafogo (2012-2014). El este considerat unul dintre cei mai buni mijlocasi ai generatie sale si este singurul jucator care a castigat Champions League cu trei echipe diferite (Ajax x1, Real Madrid x1, Milan x2), de asemenea, fiind campion in Olanda, Spania, Italia si Brazilia. Ca antrenor, el le-a pregatit pe AC Milan (2014), Shenzhen FC (2016), Deportivo La Coruna (2018) si nationala Camerunului (2018-2019), dar fara mari succese.