Eva Lys (23 de ani) a cauzat tenisului feminin românesc trei înfrângeri dureroase, în ultimele sezoane.

Cea mai bună jucătoare de tenis a Germaniei, la ora actuală, clasată pe locul 40 în ierarhia mondială, se poate lăuda cu două victorii mărețe, semnate la Cluj-Napoca, în ediția 2023 a turneului WTA 250 intitulat Transylvania Open.

Eva Lys a provocat amintiri neplăcute tenisului feminin românesc, în ultimii ani

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate, consecutiv, de Eva Lys, în urmă cu aproape trei ani. Germanca a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-3, în runda inaugurală, după care a depășit-o pe Jaqueline Cristian, de la 0-1 la seturi, impunându-se cu 2-6, 7-5, 6-2, în faza optimilor de finală.

Același scenariu întunecat a fost retrăit de Jaqueline Cristian pe o scenă mult mai mare, într-un moment mult mai important: în turul trei al Openului Australian 2025, Eva Lys a învins-o pe Jaqueline Cristian, scor 4-6, 6-3, 6-3, într-o ediție în care Lys a ajuns pe tabloul principal din postura de pierzătoare norocoasă, beneficiară a retragerii din turneu a Annei Kalinskaya.

