Eva Lys (23 de ani) a cauzat tenisului feminin românesc trei înfrângeri dureroase, în ultimele sezoane.
Cea mai bună jucătoare de tenis a Germaniei, la ora actuală, clasată pe locul 40 în ierarhia mondială, se poate lăuda cu două victorii mărețe, semnate la Cluj-Napoca, în ediția 2023 a turneului WTA 250 intitulat Transylvania Open.
Eva Lys a provocat amintiri neplăcute tenisului feminin românesc, în ultimii ani
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate, consecutiv, de Eva Lys, în urmă cu aproape trei ani. Germanca a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-3, în runda inaugurală, după care a depășit-o pe Jaqueline Cristian, de la 0-1 la seturi, impunându-se cu 2-6, 7-5, 6-2, în faza optimilor de finală.
Același scenariu întunecat a fost retrăit de Jaqueline Cristian pe o scenă mult mai mare, într-un moment mult mai important: în turul trei al Openului Australian 2025, Eva Lys a învins-o pe Jaqueline Cristian, scor 4-6, 6-3, 6-3, într-o ediție în care Lys a ajuns pe tabloul principal din postura de pierzătoare norocoasă, beneficiară a retragerii din turneu a Annei Kalinskaya.
Eva Lys vede meciul Sabalenka - Kyrgios ca pe o „strategie grozavă de publicitate”
La finalul sezonului 2025, Eva Lys a vorbit și despre subiectul momentului în tenis, episodul IV al „Bătăliei Sexelor”, programat să aibă loc în Dubai, în 28 decembrie, între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.
„Am sentimente mixte față de acest meci, dar Sabalenka e foarte bună pentru tenisul feminin. Împinge limitele și oferă momente neobișnuite în acest sport.
Nu e vreun secret că e o strategie grozavă de marketing pentru a atrage mai multă atenție înspre tenis. Cu cine altcineva putea să joace Sabalenka în afară de Kyrgios? Cred că se potrivesc de minune. Dar totul trebuie interpretat cu un drob de sare.
Sabalenka - Kyrgios va fi exclusiv pe VOYO, în a patra zi de Crăciun
Tenisul e încă luat prea în serios, ca sport. Vezi meciuri ca acesta în alte sporturi și nu sunt tratate cu aceeași seriozitate. Va trebui să vedem ce reacții vor apărea. Nu pot să spun de pe acum că va fi un meci grozav sau controversat pentru sportul nostru, dar e o manieră de a-l populariza,” a spus Eva Lys într-un interviu acordat Sport 1 Germania.
Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios se joacă în 28 decembrie, de la ora 18:00, în exclusivitate pe VOYO.