"Imi spun ca a dat masina de lapte peste mine!" Ce spune Marius Sumudica dupa ce a fost facut 'tigan' la o televiziune din Turcia! "Nu e normal ce s-a intamplat"

Antrenorul roman spune ca nu a fost foarte deranjat de faptul ca a fost jignit la o televiziune din Turcia, insa spune ca nu e normal ce s-a intamplat.

Sumudica a glumit pe seama subiectului si a spus ca in Turcia ii spuneau oamenii pe strada ca 'a dat masina de lapte peste el'.

"Am auzit si am citit. Nu e normal ce s-a intamplat. Nu poti sa fii facut cum am fost facut. La mine cand trece lumea pe langa mine imi spun ca a dat masina de lapte peste mine. Eu nu am nimic cu etnia roma, eu sunt roman, parintii mei sunt romani. M-a jignit respectivul om, daca el a considerat ca e normal si asta e educatia dansului, eu nu pot sa fac asta si sa ii raspund. Chiar nu vreau sa ii raspund si nici nu m-a miscat foarte mult asta, pe cuvantul meu de onoare. Adevarul deranjeaza de obicei. M-a insultat, asta este", a spus Sumudica, la Digi Sport.

Marius Sumudica: "Nu vreau sa creada lumea ca sunt pupin... cum se zice. Nu am nevoie de ajutor din tara."

Sumudica a continuat si a spus ca nu simte nevoia de a fi aparat din Romania pentru declaratiile pe care le-au facut turcii:

"Vreau sa spun sincer, sa nu ma creada lumea pupin... cum se zice, ca nu vreau sa stric emisiunea. Eu nu am nevoie de ajutorul nimanui din tara, nu simt nevoia pentru ca eu nu sunt in postura a ceea ce a spus acel om. Nu simt nevoia sa ma apere nimeni. Eu apartin Romaniei si sunt mandru ca sunt roman. Imi recunosc greselile cand le fac, dar cred ca in momentul de fata trebuie sa vorbim despre fotbal. Ce am facut eu aici, nu se vor mai intalni in viata lor. Daca va arat mesajele de la jucatori incremeniti. Am mesaje de la 19 jucatori care nu inteleg, mi-au spus ca sunt cel mai bun antrenor pe care l-au intalnit, cel mai bun motivator. De la Kevin Mirallas, care are peste 100 de meciuri la Everton. Va arat mesajele in tara. Nu am gresit fiindca este o echipa construita de la 0 de Sumudica, simteam ca pot face performanta cu aceasta echipa. Toata Turcia vorbea de mine si am fost ales antrenorul anului si consideram ca trebuie sa dau liniste echipei. Echipa ma intreba ce fac, mai raman, daca mai continui, asta era relatia dintre mine si jucatori", a mai spus Sumudica.