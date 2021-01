Seful MTS este de partea lui Sumudica dupa scandalul rasist din Turcia, dar a facut o GAFA DE PROPORTII! Cum l-a botezat pe 'regele' Hagi

Erman Toroglu, fost fotbalist si arbitru turc, a lansat un atact cu tenta rasista la adresa lui Marius Sumudica in urma cu cateva zile. Seful de la MTS a reactionat dupa acest derapaj si a sarit in ajutorul fostului antrenor de la Gaziantep. In postarea de pe contul sau de Facebook a aparut si o gafa. Ministrul Tineretul si Sportului l-a botezat pe regele Gheorghe Hagi, George Hagi.

"In legatura cu discutiile generate in spatiul public de incidentul cu implicatii negative asupra lumii sportului in care a fost implicat antrenorul roman Marius Sumudica, in calitate de ministru al Tineretului si Sportului, dar si de sportiv, afirm cu tarie necesitatea ca acest mediu sa fie unul al egalitatii si sportivitatii, unde toti factorii implicati sa aiba in permanenta un dialog constructiv, bazat pe valori comune si pe intelegere reciproca.

Niciunul dintre noi, cei care facem parte din aceasta lume, nu trebuie sa renuntam la atitudinea ferma impotriva discursului bazat pe ura, rasism sau discriminare de orice fel. Comportamentul comentatorului turc Erman Toroglu si insultele rasiste si discriminatorii aduse la adresa domnului Marius Sumudica sunt inacceptabile si de netolerat.

Este cu atat mai greu de inteles si de acceptat situatia, cu cat sportivii romani au adus de-a lungul timpului o valoare imensa sportului turcesc, in special in lumea fotbalului. Fotbalisti romani, precum Mircea Lucescu si George Hagi sunt vazuti ca idoli atat de catre suporteri, cat si de catre multi jucatori turci.

Privesc cu ingrijorare orice incident de natura sa ameninte principiile despre care am vorbit si nu pot fi de acord cu manifestarile care le nesocotesc, indiferent de sursa care le genereaza, de cei impotriva carora sunt indreptate sau de contextul in care apar.

Consider ca un prim pas important in remedierea acestei situatii nefericite ar trebui sa vina din partea comentatorului turc, prin prezentarea unor scuze care sa demonstreze ca acesta regreta insultele aduse antrenorului roman", a scris pe Facebook ministrul Tineretului si Sportului.

Sursa captura: DigiSport

