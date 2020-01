Anunt BOMBA de la Timisoara! Stadionul de cinci stele se face: "S-a dat ordin de incepere a lucrarilor!" Ce capacitate va avea noua arena

Primarul Timisoarei a facut anuntul.

Proiectul unui nou stadion in Timisoara este inceput din anul 2012, insa in acest an vor incepe lucrarile pentru constructia arenei. Anuntul a fost facut de Nicolae Robu, primarul Timisoarei, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Porneste efectiv «proiectul Stadion de 30.000 de locuri la Timisoara!» In preocuparea noastra tenace, incepand din 2012, pentru obiectivul nou stadion de 30.000 de locuri la Timisoara, am aflat ca s-a dat ordin de incepere a lucrarilor, cu data de 27.01.2020, pentru elaborarea studiului de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate si a altor studii de specialitate, de catre CNI, catre castigatorul licitatiei organizate pe tema de catre CNI, Asocierea SC Lucian Simion Arhitectura SRL si SC Constructii Erbasu SA", a spus Nicolae Robu.