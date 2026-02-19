Bucureștiul este acoperit de zăpadă, după ninsoarea puternică de marți seară (17 noiembrie), iar stadioanele din Capitală au și ele de suferit.

Zăpada ar putea „îngheța” mai multe dueluri din Superliga, dacă gazdele partidelor din runda 28 nu vor reuși să aibă terenuri în codiții decente la ora meciurilor.

Arena Națională și stadionul Giulești, sub zăpadă

Cele mai importante stadioane din București, unde se vor disputa două meciuri ale acestei etape, sunt acoperite în totalitate de zăpadă.

Arena Națională găzduiește sâmbătă derby-ul acestei runde, Rapid - Dinamo, dar arena giuleștenilor este în acest moment plin până la epuizare de zăpadă. „Alb-vișiniii” fac eforturi pentru ca derby-ul cu rivalii din București să se poată juca în cele mai bune condiții.