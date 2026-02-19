GALERIE FOTO Arena Națională și stadionul Giulești, sub zăpadă: emoții înaintea derby-ului Rapid - Dinamo! Cum arată arenele echipelor din Superliga

Arena Națională și stadionul Giulești, sub zăpadă: emoții înaintea derby-ului Rapid - Dinamo! Cum arată arenele echipelor din Superliga Superliga
Fotbalul românesc e sub zăpadă după ninsoarea abundentă care a blocat mai multe orașe din sudul României.

Bucureștiul este acoperit de zăpadă, după ninsoarea puternică de marți seară (17 noiembrie), iar stadioanele din Capitală au și ele de suferit.

Zăpada ar putea „îngheța” mai multe dueluri din Superliga, dacă gazdele partidelor din runda 28 nu vor reuși să aibă terenuri în codiții decente la ora meciurilor.

Arena Națională și stadionul Giulești, sub zăpadă

Cele mai importante stadioane din București, unde se vor disputa două meciuri ale acestei etape, sunt acoperite în totalitate de zăpadă.

Arena Națională găzduiește sâmbătă derby-ul acestei runde, Rapid - Dinamo, dar arena giuleștenilor este în acest moment plin până la epuizare de zăpadă. „Alb-vișiniii” fac eforturi pentru ca derby-ul cu rivalii din București să se poată juca în cele mai bune condiții.

De cealaltă parte, FCSB va juca luni cu Metaloglobus pe Arena Națională, dar „roș-albaștrii” ar trebui să nu aibă mari emoții pentru că au timp pentru ca terenul să își revină în următoarele cinci zile.

Probleme mai mari are Oțelul, pentru gălățenii deschid etapa cu numărul 28, iar arena lor abia se vede de zăpada depusă. Echipa lui Laszlo Balint ar trebui să joace vineri, de la ora 17:00 în compania lui UTA.

