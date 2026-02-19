Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că vrea ca legea să fie modificată astfel încât să fie posibil ca Steaua Bucureşti să promoveze în primul eşalon.

Declarațiile ministrului Radu Miruță

“Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are.

Oamenii aceia înţeleg că sunt performanţi. Principiul în sport este să demonstrezi că eşti mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă.

Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă. Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupţi tot anul, eşti pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege.

Sunt în situaţia în care mă uit la nişte oameni buni cărora li se spune: indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că eşti bun, dar nu primeşti premiul.

Vreau să evit asta. Să fie bătuţi doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie şi de sprijinul celor care iubesc CSA”, a spus Miruţă.

Echipa Steaua, care evoluează în Liga 2, nu are drept de promovare din cauza formei de organizare – club de drept public.

Chiria pentru Stadionul Steaua

Tot miercuri, Miruţă a spus cu cât se închiriază Stadionul Steaua.

„Arena Naţională, când se închiriază, costă 35.000 de euro.

Puseseră taxă pe stadionul Ghencea de 45.000 de euro pentru a nu veni nimeni să-l închirieze", a afirmat Miruţă.

Buget de 32 de milioane de euro anual

La 5 februarie, Radu Miruţă anunţa că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la echipa de fotbal Steaua.

El a arătat că acolo este un buget de aproximativ 32 de milioane de euro anual, mai mare decât al celorlalte echipe din prima ligă la un loc, şi a adăugat că doreşte ca utilizarea acestor bani să fie făcută într-un mod eficient.

”Sunt în curs două investigaţii serioase de audit şi de Corp de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua. Am început să primesc informaţii sumarizate. Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva. Atunci când voi primi raportul final, vă voi anunţa măsurile luate şi care sunt consecinţele pentru cei care greşesc. Nu fac o vânătoare de vrăjitoare în acest minister, însă e, cred eu, o abordare care, de fapt, asigură starea de sănătate a acestei instituţii, ca acolo unde se identifică o greşeală să descoperim mecanismul prin care s-a permis a se ajunge la această greşeală şi să fie eliminat”, a declarat atunci Radu Miruţă.

El a fost întrebat despre ce controale este vorba şi ce probleme sunt la Steaua.

”V-am spus că pentru toate problemele o să vă prezint raportul de audit şi al Corpului de Control. Eu am început să mă uit despre cum se duc banii. Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A la un loc. E foarte bine. E foarte bine că încercăm să se facă performanţă acolo, dar vrem ca utilizarea acestor bani să fie realizată într-un mod eficient, despre care am dubii în acest moment, dar vreau să văd cum arată toată planşa”, a explicat ministrul Apărării, conform news.ro.